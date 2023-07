Sparkle (Telecom Italia), nuovo Data Center a Panama è il più grande del Sud America

Sparkle , società Telecom Italia che si dedica alle connessioni e traffico dati internazionale, continua il suo cammino di espansione e sbarca a Panama con un Digital Gateway, una stazione di approdo e connettività neutrale “Green” che ambisce a diventare l’hub digitale per tutto il Centro America, la regione andina e i Caraibi. “Al momento- spiega Enrico Maria Bagnasco ad di Sparkle– è il più grande data center del sud America ma è anche un punto di approdo dei cavi di telecomunicazione sottomarini che vanno da Los Angeles a Santiago del Cile che abbiamo realizzato con Google”.

“Da due anni la nostra società punta sullo sviluppo internazionale con la realizzazione di cavi sottomarini e data center neutrali per ospitare connettività internazionale. Abbiamo due regioni nel mondo molto importanti. Una è quella che collega Europa e medio oriente con il cavo sottomarino Blue Raman potenziando i data center in Grecia e a Tel Aviv – aggiunge -. Mentre l’ altra grande direttrice è tra il Nord e Sud America, dove siamo il primo operatore traffico ip. Panama ha una posizione unica come punto di incontro del traffico dei cavi sottomarini che corrono lungo il Pacifico. Per questo abbiamo costituito una società con un partner locale, Transocean Network, dato che Panama è uno stato molto regolamentato. Si tratta di una joint venture dove siamo partner maggioritario”.

Il nuovo Panama Digital Gateway di Sparkle è dunque un hub aperto di nuova generazione

E’ dotato di tecnologie e infrastrutture all’avanguardia per soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Si trova a Corazal (Città di Panama): un edificio di 5.500 metri quadrati che può ospitare fino a 650 rack equivalenti e 3,5 MW di potenza scalabile. È integrato con la dorsale globale di Sparkle, una rete in fibra che si estende per oltre 600mila chilometri attraverso l’Europa, l’Africa, le Americhe e l’Asia, ed è il punto di approdo di Curie, il sistema di cavi che collega la California al Cile con una diramazione a Panama sviluppato da Google e Sparkle.

Propone anche come punto di approdo per cavi sottomarini di prossima realizzazione alla ricerca di un approdo diversificato in America Centrale, rafforzando così il ruolo di Panama come hub digitale strategico tra Nord e Sud America. Ad esempio, la Colombia beneficerà, grazie a all’hub e all’estensione di Curie a Panama, di un percorso diretto e a bassa latenza verso la costa occidentale degli Stati Uniti. Stabilendo una presenza nel nuovo hub, OTT, carrier, aziende e istituti finanziari possono beneficiare dei servizi di connettività globale di Sparkle, incluso il servizio di transito IP Tier-1 Seabone e le soluzioni di capacità, e accedere ad altre reti regionali. L’accesso diretto ai cavi sottomarini, vere autostrade dell’informazione dove Internet e i servizi di telecomunicazione viaggiano alla velocità della luce, offre un vantaggio in termini di prestazioni e resilienza abilitando la fruizione di servizi digitali in tempo reale.

Il prossimo impegno di Sparkle sarà quello di potenziare il Data Center che si trova a Palermo, essenziale per perseguire la strategia di copertura di tutta l’area Mediterranea.