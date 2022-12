Startup digitali: accordo da 15 milioni di euro tra Intesa Sanpaolo e Digital Magics

L’accordo tra Intesa Sanpaolo e Digital Magics

Digital Magics, business incubator quotato sul mercato Euronext Milano e Intesa Sanpaolo, hanno siglato una joint venture per la realizzazione di investimenti in startup digitali ad alto potenziale. A seguito di tale accordo verrà costituita “Apside”,con quote paritetiche del 50%.

Obiettivi dell’intesa

La società neocostituita prevede investimenti, tra cui early-stage, seed stage ed eventuali successivi follow-on in società che sviluppano tecnologie digitali, anche mediante strumenti e soluzioni di intelligenza artificiale, nei segmenti fintech& insurtech, proptech e in altri ambiti potenzialmente afferenti alle industry di riferimento del Gruppo Intesa Sanpaolo in una logica di “open innovation”.

Attraverso tale partnership Intesa Sanpaolo intende cogliere il trend di mercato e a selezionare, tramite Apside, opportunità di investimento nel panorama delle start up, nell’ottica di accelerarne la crescita e di individuare quelle che, potenzialmente, possano costituire soluzioni funzionali ad innovare l’offerta del Gruppo.

Investimenti

Si prevede che Apside realizzi investimenti partecipativi in circa venti società, con ticket medio di euro 250.000,00 ciascuno, con possibilità di follow-on per un valore investito di complessivi euro 15.000.000,00. Apside avrà durata di 8-10 anni, con un investment cycle di circa 5 anni.

Marco Gay, Presidente di Digital Magics, ha dichiarato: “Attraverso la ricerca e l’investimento in società affini al core business di Intesa Sanpaolo, Digital Magics favorirà il processo di open innovation in Intesa San Paolo, generando valore per i due partner e per le start up partecipate. La selezione delle società target avverrà anche tenendo centrali i criteri Esg di cui sia Digital Magics che Intesa Sanpaolo sono fautori avendoli già ampiamente integrati nelle rispettive politiche e strategie aziendali”.