STMicroelectronics, accordo con ZF per dispositivi in carburo di silicio

Intesa conclusa fra STMicroelectronics e ZF

A partire dal 2025, il gruppo tecnologico ZF acquisterà dispositivi in carburo di silicio di STMicroelectronics, gruppo italo-francese attivo nel campo dei semiconduttori. Secondo i termini del contratto pluriennale, ST fornirà un volume di decine di milioni di dispositivi in carburo di silicio destinati ad essere integrati nella nuova architettura modulare per inverter di ZF, la cui produzione in serie inizierà nel 2025. ZF farà leva sulla produzione di carburo di silicio di ST in Europa e Asia, integrata verticalmente, per assicurare gli ordini dei clienti nel campo della mobilità elettrica.

Focus carburo di silicio

“In qualità di azienda integrata verticalmente, stiamo operando forti investimenti per espandere la nostra capacità produttiva e sviluppare la catena di fornitura per il carburo di silicio al fine di supportare i nostri clienti globali ed europei, sia nell’automotive sia nell’industrial, che perseguono obiettivi di elettrificazione e decarbonizzazione”, ha affermato Marco Monti, Presidente dell’Automotive and Discrete Group di STMicroelectronics.

ST produrrà i chip in carburo di silicio nei suoi stabilimenti in Italia e a Singapore, mentre il packaging dei chip nell’STPAK, package avanzato sviluppato da ST, e il testing verranno eseguiti presso gli impianti back-end dell’azienda in Marocco e Cina.

(Teleborsa)