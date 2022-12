Tlc, tariffe basse e senza aumenti "per sempre": oltre a Iliad ora scende in campo anche Kena

Tlc, riparte la guerra delle tariffe: Kena si butta sul “per sempre”

Riparte l’ennesima guerra delle tariffe tra gli operatori di rete mobile che hanno però provato ad effettuare adeguamenti Istat. Prendiamo l’esempio di Fastweb. Il gestore di rete fissa a banda ultralarga che è anche operatore virtuale su rete mobile, ha portato la sua tariffa da 9,99 a 11,95 euro al mese.

Ma dato che Vodafone e anche Tim sono partite con campagne soprannominate “operator attack” – ossia offrivano una tariffa a 7,99 euro agli utenti che provenivano da operatori virtuali come Fastweb, Iliad e Poste Mobile -, il gestore guidato da Alberto Calcagno ha lanciato una nuova tariffa a 7,95 euro al mese con 150 giga di traffico permettendo anche ai clienti che avevano subito gli aumenti di aderire.

Insomma potrebbe sembrare un controsenso se non fosse per l’alta percentuale, ben conosciuta dagli uffici marketing dei gestori, di clienti “pigri” che subiscono gli aumenti senza cercare strade alternative.

Anche Kena promette tariffe “per sempre”

Sul fronte del mobile le offerte basse si sprecano. In prima fila ecco i tre gestori low cost che fanno capo a Tim, Vodafone e Windtre, ossia Kena, ho Mobile e Very Mobile. Chi arriva da Iliad, Fastweb e Coop Voce il prezzo per 100 giga di traffico e ovviamente chiamate e sms illimitati scende a 6,99 euro al mese. Tariffa possibile anche per chi attiva un nuovo numero.

Kena oltretutto ha preso esempio da Iliad e promette questa tariffa “per sempre”. Ossia non subirà mai aumenti a meno che l’azienda non chiuda i battenti.

Iliad punta sul fisso

Quanto a Iliad, il gestore che in quattro anni di attività ha obbligato i gestori di tlc mobili in Italia a tagliare le tariffe e aumentare i giga, adesso punta sul fisso con una tariffa allettante e per sempre. Ossia 19,99 euro al mese per gli utenti mobili che hanno una tariffa pari a 9,99 euro al mese.

Da considerare che la media delle offerte degli altri gestori per il fisso da casa con Internet è intorno ai 24-25 euro al mese.