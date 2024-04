Un’app trasforma gli svedesi in vigili urbani. E per ogni multa c'è un premio

Cittadini modello o prezzolati delatori? L’iniziativa varata in Svezia è di quelle che fanno discutere. Tutto parte da una considerazione che facciamo un po’ tutti quando vediamo un’auto parcheggiata male che provoca rallentamenti o impedisce il passaggio dei pedoni: “Dove sono – ci chiediamo- i vigili urbani?” Anche perché il parcheggio selvaggio non è solo una prepotenza nei confronti del prossimo, ma può rivelarsi un rischio per la sicurezza. D’altra parte la polizia municipale non può essere dappertutto. Ebbene in Svezia c’è chi ha pensato di dare la caccia agli automobilisti poco ligi al Codice della strada coinvolgendo tutti i cittadini attraverso un’app per smartphone: un’app che non permette solo di segnalare le vetture parcheggiate male, ma consente anche di guadarci dei soldi.

Tutti vigili urbani con la app

L’app per smartphone si chiama Scout Park e di fatti trasforma i cittadini in vigili. Ma come funziona? Una volta registrati, l’app istruisce l’utente sulle regole in vigore attraverso una mappa interattiva. A quel punto l’utente può cominciare a segnalare le auto che sono parcheggiate in modo sbagliato, per esempio quelle che occupano senza diritto gli stalli riservati ai disabili o le auto termiche ferme in corrispondenza delle colonnine di ricarica per le elettriche o semplicemente in doppia fila. Una volta scattata e caricata una foto, bisogna aggiungere per quale violazione si sta facendo la segnalazione – parcheggio non permesso, nessun permesso o mancanza di disco orario – e geolocalizzarla sulla mappa. L’app segnala l’infrazione alle forze dell’ordine che intervengono tempestivamente. In caso di riscontro effettivo, l’utente guadagnerà pure un premio in denaro. Unico limite l’età: per poter segnalare gli automobilisti indisciplinati è necessario avere 16 anni, un numero di cellulare e un codice fiscale svedese.

In Italia si può solo telefonare

Per ogni segnalazione corretta, vengono riconosciute 50 corone svedesi, circa 5 euro. Una cifra modesta, penseranno in molti. In realtà con solo un paio di segnalazioni al giorno si potrebbero guadagnare circa 250 euro in mese. Per Erik Englund, amministratore delegato di Scout Park, è “una situazione vantaggiosa per tutti”. Per il momento in Italia l’applicazione non è disponibile e le eventuali infrazioni possono essere segnalate solo attraverso i canali tradizionali (telefono, ecc. ) e ovviamente a titolo gratuito. Certo è che se l’ app svedese sbarcasse anche nel Belpaese, altro che 250 euro al mese di introiti. Con la sosta selvaggia che abbiamo nelle nostre città i “segnalatori” conterebbero su introiti non indifferenti.