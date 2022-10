Tws4restaurants, l’app che digitalizza la cantina

L’app che fa pure il sommelier si chiama Tws4restaurants. Ma oltre a consigliare una delle oltre 1.500 etichette presenti nel database (con tanto di storia e caratteristiche), permette la gestione della cantina grazie all’automazione degli ordini di reintegro, all’aggiornamento automatico della carta vini e alla gestione dell’inventario.

I servizi della nuova app

L’applicazione offre anche altri servizi come statistiche avanzate, analisi di menu engineering e formazione per il personale di sala. E viene presentata così: “Permette ai ristoratori di risparmiare tempo, guadagnare di più e ottimizzare la gestione della propria cantina”. L’idea appena sfornata (l’app arriverà sugli store solo a fine anno) è di The Winesider, società genovese fondata nel 2016 da Gianni Miscioscia (tra i fondatori di Radio Babboleo, poi amministratore di Radio Deejay e infine a Radio24) e dal figlio Giacomo, che è anche direttore commerciale.

La chicca del conto vendita

È proprio Gianni a illustrare la chicca: «Un sistema di conto vendita, per cui il ristoratore paga solo le bottiglie che vende. In tal modo si libera capitale che può essere reinvestito nella promozione del locale, non si immobilizzano risorse e, al tempo stesso, viene aggirata la problematica dell’invenduto». Come? Con fatturazione e riordino settimanale solo sulla base delle bottiglie vendute. Un’opzione questa che permette, in un momento di difficoltà per il settore causato dai galoppanti rincari energetici, di poter contare su una parte di capitale e di tenere sempre sotto controllo entrate e uscite. Scarico, reintegri, magazzino, pagamenti, gestione, creazione e stampa della carta vini, listino prezzi a bottiglia e al calice. Tutto finisce sul tablet del ristorante. E con le statistiche di vendita non si rischia di sbagliare.

L’ampia selezione dei vini e l’Academy

Ce n’è per tutte le tasche: dai vini riserva a quelli della casa. L’Academy interna all’app, infine, mette a disposizione una squadra di esperti enologi e sommelier che può formare il personale di sala tramite classi virtuali, con approfondimenti tecnici sui vini e i vigneti di provenienza, oltre che sui metodi di produzione e sugli accostamenti con il menu. «Inoltre», spiega a Verità&Affari Giulia Fossa, market manager di Winesider, «i wine specialist dell’azienda possono fornire consulenze per costruire insieme al ristoratore la carta dei vini più aderente alle caratteristiche del ristorante». I numeri del business? «Al momento», ammette Fossa, «sono difficili da valutare. Puntiamo molto sugli eventi».

Il tour di presentazione dell’app

I Winesider day, un format di presentazione in tour tra i migliori locali italiani. «Ovviamente», annuncia Fossa, «siamo partiti dalle città in cui siamo più forti». La prima tappa si è tenuta il 10 ottobre a Torino nel ristorante dello chef Andrea Larossa. La prossima è a Roma il 24 ottobre al Taki Off dello chef Andrea Fusco. Per poi proseguire il 14 novembre a Milano con il Ristorante Morelli di Giancarlo Morelli. E in chiusura, il 28 novembre a Genova, città della sede operativa di The Winesider, dove anfitrione dell’evento sarà lo chef Ivano Ricchebono, che accoglierà gli ospiti al The Cook al Cavo. Per ogni giornata è previsto uno show cooking a quattro mani a opera dello chef padrone di casa e di Italo Bassi, pluristellato Michelin e ambasciatore della cucina italiana nel mondo.

L’aspetto solidale

Ma c’è anche un aspetto solidale: in occasione degli eventi, The Winesider, in collaborazione con Allcolibrì (che consente ai marchi di avere un reale impatto sociale ed ecologico), donerà cento kit di generi alimentari ad anziani ucraini in difficoltà. Ma l’azienda ha già avviato altri percorsi impegnati: per ogni bottiglia venduta il ristoratore può scegliere un piano «people and planet», che prevede piantumazione di alberi in Madagascar, donazione di pasti in Guatemala ed eliminazione di plastica dai mari in Sri Lanka. Sul sito web dell’azienda c’è un contatore che permette a chi ha scelto il programma solidale di tenere d’occhio anche l’aspetto più green di tutto il processo.