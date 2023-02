Vodafone sale del 4% dopo l'ingresso di Liberty Global con il 5%

Vodafone, Liberty Group entra con il 5% e il titolo vola

Vodafone, colosso britannico delle telecomunicazioni, si muove in rialzo sulla Borsa di Londra dopo che ieri sera la società statunitense Liberty Global ha rivelato di possedere una partecipazione di quasi il 5% nel gruppo. Liberty Global però ha già rassicurato che non si tratta dell’inizio di una scalata, escludendo di fatto un’acquisizione. L’amministratore delegato di Liberty Global, Mike Fries, ha definito la partecipazione in Vodafone un “investimento opportunistico e finanziario“.

“Riteniamo, come molti altri, che l’attuale prezzo delle azioni di Vodafone non rifletta il valore sottostante a lungo termine delle loro attività operative, o le opportunità di consolidamento e infrastruttura annunciate”, ha affermato Fries. Buona la performance di Vodafone, che si attesta a 0,98 sterline, con un aumento di oltre il 4%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 0,9638 e successiva a 0,9801. Supporto a 0,9475.

Gli arabi di e& primi azionisti

Si tratta solo dell’ultimo movimento di una parte delle quote di Vodafone. A inizio febbraio infatti e&, società degli Emirati Arabi, era salta ancora nel gruppo, arrivando al 13%. L’ultimo passettino di una scalata iniziata a maggio dell’anno scorso, quando era entrata acquistando quasi il 10%.

Liberty Global è quindi il secondo azionista, alle spalle di e& ma davanti a Norges Bank Investment Management, il fondo sovrano norvegese, con il 3,12% e The Vanguard Group con il 2,99%.