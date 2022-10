Le alternative a WhatsApp quando è in down

Numerosi utenti hanno segnalato problemi con WhatsApp nelle ultime ore. Segnalazioni che sono arrivate pressoché uniformemente in tutta Italia. Poi il problema è fortunatamente rientrato. Ma come fare quando capita una situazione del genere?

Le app alternative

In questa occasione, era solo WhatsApp fra le app dell’universo Meta, a non funzionare. Quindi gli utenti hanno potuto comunicare, in alcuni casi, utilizzando Instagram e Messenger. Senza dimenticare i cari e vecchi sms, anche se molti non avevano più nel loro abbonamento i messaggi gratis inclusi. Se durante un down pure le altre applicazioni targate Meta dovessero fare cilecca, bisogna trovare un0’altra app di messaggistica. Una buona soluzione può essere usare Telegram, altra celebre piattaforma, molto in voga anche per raccontare fatti di attualità come abbiamo visto con la guerra russo-ucraina.

Ma molto dipende anche dal circuito di cui fa parte la persona che vogliamo contattare: se è un collega di lavoro si può mandare una mail, oppure usare la chat di Linkedin. Se cerchiamo magari una nostra fiamma, perché no, possiamo ricorrere alle app di incontro come Tinder che hanno chiaramente un servizio di messaggistica. Il ricorso a questi canali è circostanziato e può anche non essere risolutivo, ma comunque può funzionar in molti casi.

Cosa fare se WhatsApp non funziona

Grazie alle segnalazioni degli utenti si è riesce spesso a capire che il problema è generale. Ma non sempre è così. Quindi come bisogna comportarsi? Prima di tutto bisogna vedere se il problema è legato a tutte piattaforme Meta. Quindi il primo passo da fare è di controllare se ci sono problemi ai server di Facebook sulla pagina dedicata (per WhatsApp non c’è una pagina). Se i disservizi dipendono dai server, bisogna solo aspettare e affidarsi alle alternative.

Se invece i server funzionano, bisogna subito controllare la connessione internet. Se le tacchette del Wi-Fi sono al massimo, vuol dire che la grana non dipende dalla wireless, ma se sono basse, l’applicazione potrebbe non andare per problemi di connessione. In caso di disfunzioni, comunque, è consigliabile riavviare il dispositivo. E tutto potrebbe magicamente tornare come prima. Se però nulla è cambiato si può provare a disinstallare e reinstallare l’app. Le problematiche riscontrate, infatti, potrebbero essere imputabili a uno o più file dell’applicazione che risultano corrotti.