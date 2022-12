Whatsapp odia gli smartphone vecchi: non funzionerà sull'iPhone 5

Whatsapp inutilizzabile dal 1° gennaio

Chi usa ancora un iPhone 5 oppure un Samsung Galaxy S2 non potrà più usare Whatsapp dal 1° gennaio. La piattaforma che fa capo a Meta, e dunque a Facebook, e che ha 2 miliardi di utenti, pubblica spesso la lista degli smartphone “vecchi” il cui software non supporta più la versione più recente della popolare app di messaggistica istantanea.

Dal primo gennaio usciranno di scena modelli non certo recenti ma ancora funzionanti come gli iPhone 5s, i Samsung Galaxy Trend Lite, Trend II, S3 mini, Xcover 2, Core, Ace 2, Sony Xperia M, Huawei Ascend G740, Mate e D2 e diversi modelli di LG Optimus. In tutto quasi 50 smartphone che, tra l’altro, non potevano più garantire standard di sicurezza adeguati.

WhatsApp ha dunque interrotto il supporto ai sistemi operativi più obsoleti, ossia iOS 12.1 e precedenti (per iPhone) e fino ad Android 4.2, che sono impiegati su tutti gli altri smartphone. Per capire se il vostro smartphone è ancora nella lista dei supportati basta verificare la versione caricata del sistema operativo andando in “impostazioni” e “informazioni sul dispositivo”.