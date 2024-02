WindTre, sfuma la cessione della rete ad Eqt Infrasctructure

Doveva essere l’esempio da seguire per Tim. E invece è stata un fallimento. L’operazione di scorporo e cessione della rete progettata da Wind non è andata in porto. E’ infatti scaduto ieri il termine ultimo per siglare il closing per il passaggio di mano dell’infrastruttura di Wind Tre sotto il controllo (al 60%) di Eqt Infrasctructure.

Tutto da rifare quindi per l’operatore guidato in Italia da Gianluca Corti e Benoit Hanssen che dovranno ora immaginare una nuova operazione che consenta alla società di incassare denaro fresco. Possibilmente in tempi ristretti visto che la situazione finanziaria della società di telecomunicazione non è particolarmente brillante come testimonia anche il fatto che lo scorso anno la casa madre Ck Hutchison ha svalutato l’asset italiano per 1,3 miliardi.

La storia

A maggio dello scorso anno Wind Tre aveva siglato un’intesa con Eqt (fondo svedese controllato dalla famiglia Wallenberg attraverso Investor AB che include nella propria orbita ABB, AstraZeneca, Ericsson, Electrolux). L’accordo prevedeva la cessione al fondo svedese del 60% della società di nuova costituzione per possedere e gestire la rete mobile e fissa di WindTre.

Come ricorda Il Sole24Ore, l’operazione sarebbe avvenuta sulla base di un valore (enterprise value) di 3,4 miliardi di euro con Ck Hutchison che avrebbe mantenuto il 40 per cento della newco. Il closing, inizialmente previsto a novembre, è poi slittato al 12 febbraio, termine trascvorso senza novità.

Le ragioni del ritardo

Per il quotidiano di Confindustria, le ragioni del nulla di fatto sono legate alla Zefiro, “la joint venture fra Wind Tre e Iliad creata un anno fa e che ha visto l’operatore guidato in Italia da Benedetto Levi essere entrato al 50% nella società già creata in precedenza da Wind Tre con all’interno circa 7mila siti radio nelle aree meno densamente popolate del Paese”.

L’accordo era funzionale alla condivisione delle spese per investimenti sulla rete mobile ed era stata pensata su tutta la rete WindTre che conta circa 7mila siti di Zefiro che pesano per un terzo sul totale dei siti della telco. Impossibile quindi immaginare un’operazione sulla rete senza un’intesa anche con l’operatore che fa capo al miliardario francese Xavier Niel. Di qui lo stop all’operazione.