Yeppon, il marketplace tutto italiano guarda all’estero per la crescita

C’è un marketplace online tutto italiano specializzato in elettrodomestici, informatica e brico. L’avventura di Yeppon è iniziata nel 2011 grazie all’impegno di 3 soci (Danilo Longo, Andrea Bonetti e Cristian Sacchini) con una lunga esperienza internazionale nelle vendite online. Un percorso fatto di piccoli passi che da una piccola sede ha portato a un magazzino a Paderno Dugnano di 3300 metri quadri, 50 dipendenti e 70 milioni di fatturato”.

“Gli inizi non sono stati facili- spiega Danilo Longo- ma ora puntiamo a raggiungere 100 milioni di fatturato entro 3-5 anni. Yeppon è in utile ma i margini sugli elettrodomestici sono molto bassi intorno al 10%. E quindi per crescere dobbiamo aumentare il fatturato.

Quale è la vostra strategia?

“L’espansione europea in altri paesi come Francia e Germania. Ma anche in Italia ci sono ampi spazi di crescita. Noi puntiamo ad offrire un servizio di consegna e istallazione degli apparecchi eccellente per farci scegliere dai clienti. Inoltre abbiamo investito sul sito e su una nuova pittaforma”.

Vendete direttamente dal vostro sito ma anche tramite Amazon?

“ Su Amazon, tramite il loro market place, vendiamo alcune tipologie di prodotto. Del resto Amazon non fa l’istallazione degli elettrodomestici. I clienti sono disposti a pagare la commissione che Amazon richiede per utilizzare il loro market place che va dal 7 al 15%”.

Quali sono i vostri principali competitor?

“Dobbiamo fronteggiare grossi player come Mediaworld e Unieuro. E poi c’è Prezzo Forte che è una realtà campana. Noi siamo ben radicati al nord ma anche nel Lazio specialmente a Roma. Abbiamo scelto di avere un call center interno per offrire ai clienti la massima assistenza pre e post vendita. Puntiamo sulla qualità e anche sul fatto che molti vengono a ritirare direttamente i prodotti nel nostro magazzino che è molto vicino al centro di Milano. E poi c’è e-Price che ora sta cercando, con i nuovi soci, di uscire dalla crisi e riposizionarsi. Però il suo insuccesso è una storia che non ci ha fatto bene”.

Per quale motivo?

“Incontrando possibili investitori, per ora non abbiamo ancora trovato quello giusto, tutti ci chiedevano in cosa fossimo diversi da e-Price”.

E qual è la vostra risposta?

“Noi non abbiamo mai fatto il passo più lungo della gamba. Investiamo quello che possiamo anche se la crescita è più lenta”.

Però non vendete smartphone, come mai?

“Sugli smartphone non riusciamo ad essere competitivi perché c’è una grossa evasione dell’Iva che possono fare solo i piccoli vendor, che poi spariscono dal mercato, tramite i marketplace. Certo è un problema perché il 40% dell’elettronica di consumo venduta online è rappresentata dagli smartphone. Però la crescita è costante nonostante le difficoltà e i tassi in aumento. Del resto le nuove generazioni difficilmente andranno in un negozio a fare acquisiti di elettrodomestici. Preferiranno riceverli a casa”.