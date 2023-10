Netflix, boom di abbonati nel terzo trimestre. Titolo vola

(Teleborsa) – Terzo trimestre sopra le attese degli analisti per Netflix il cui titolo, nelle contrattazioni after hours di Wall Street, è salito di oltre 8 punti percentuali. Nel periodo, l’utile per azione si è portato a 3,73 dollari, oltre i 3,49 attesi al mercato. I ricavi sono stati pari a 8,54 miliardi, in linea con gli 8,53 del consensus.

Il numero degli abbonati è aumentato di 8,76 milioni, portando il totale a 247,2 milioni.

Il gigante dello streaming ha affermato che il balzo del numero degli abbonati è il più forte dai tempi dell’inizio della pandemia Covid.

(Foto: © bennymarty /123RF)