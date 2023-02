Neva SGR (Intesa) investe nella società israeliana CoreTigo

Neva SGR investe nella società israeliana CoreTigo

(Teleborsa) – Neva SGR, società di venture capital del gruppo Intesa Sanpaolo, ha finalizzato tramite il proprio Fondo Neva First un investimento in CoreTigo, società altamente innovativa leader mondiale nella rivoluzione delle comunicazioni deterministic wireless per l’automazione industriale, settore cardine dell’Industria 4.0. Non sono stati comunicati i dettagli finanziari dell’investimento nella società israeliana.

La tecnologia di CoreTigo si basa sullo standard IO-Link Wireless e fornisce ai costruttori di macchinari, ai produttori di apparecchiature di automazione e agli integratori di sistemi gli strumenti per creare, nel modo più affidabile ed economico, ambienti produttivi non più vincolati dai cavi.



Oltre 23 milioni in sei aziende di Israele

“Siamo entusiasti dell’ingresso di CoreTigo nel fondo Neva First e ci aspettiamo un contributo significativo alla performance del nostro portafoglio” ha commentato Mario Costantini, ad di Neva SGR. “Con questo investimento siamo orgogliosi di connettere l’industria manifatturiera italiana con una società leader nello sviluppo dell’Industrial Internet of Things“.

“Israele è centrale nello sviluppo della strategia d’investimento di Neva SGR, che collabora con i principali fondi di venture capital per investire nelle società che possono generare impatto positivo per l’economia italiana e importanti ritorni d’investimento per gli investitori dei fondi gestiti” ha aggiunto. “Da gennaio 2022, tramite il nostro Fondo Neva First, abbiamo investito oltre 23 milioni di euro in sei società israeliane che operano in settori eterogenei, dall’IT alla Cybersecurity, dal Quantum Computing all’Agri-Food-Tech“.

(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)