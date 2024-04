Tim, esposto di Bluebell a Consob su lista Cda. La società: affermazioni infondate

Tim “non può che contestare le gravi e infondate affermazioni circa l’esistenza di patti occulti tra Tim e propri soci in ordine alla lista del consiglio uscente e procederà da subito ad avviare le opportune iniziative, incluse quelle a tutela del corretto andamento dei corsi azionari, anche di fronte all’autorità giudiziaria”. Lo si legge in una nota della società di telecomunicazioni dopo che Bluebell Capital Partners ha chiesto alla Consob di accertare se la lista del consiglio di Tim per il rinnovo del Cda “nasconda un patto occulto tra taluni soci ed il consiglio d’amministrazione uscente tale per cui i fondi e la Cdp non hanno presentato liste autonome in cambio di vedere i propri rappresentanti inclusi nella Lista del Consiglio (Gorno Tempini per la Cdp; Camagni, Ferro-Luzzi e Carli per i fondi)”.

“È quantomeno singolare la circostanza che tre consiglieri designati dai fondi nel 2021 con l’1,2% del capitale vedano la loro riconferma nella lista del consiglio e che allo stesso tempo i fondi/Assogestioni non abbiano presentato nel 2024 una lista autonoma”, osserva il fondo che fa capo a Giuseppe Bivona, con considerazioni analoghe per Cdp.

Le accuse

“È del tutto normale che il consiglio uscente raccolga valutazioni quanto-qualitative da parte dei soci sulla formazione del nuovo consiglio”, aggiunge Bivona “ma cosa ben diversa è concludere patti occulti volti a convogliare i voti in modo preferenziale su una lista invece che su un’altra in danno a tutti gli altri soci, alle altre liste ed all’integrità del mercato”.

“La formazione della lista del Consiglio e le relative interlocuzioni con i soci o con associazioni rappresentative degli stessi, sono stati debitamente documentati e ne è e stata data ampia e puntuale informativa al mercato – ribatte Tim – Quanto alla richiesta alla Consob di “annullare la lista del Consiglio” e “congelare i diritti di voto” degli azionisti asseritamente coinvolti nel patto occulto, Tim invita il socio a rettificare le proprie dichiarazioni in modo che risultino fedeli e non fuorvianti rispetto al quadro normativo di riferimento”.

La replica di Tim

Tim, nel confermare la legittimità del proprio operato, invita Blubell Capital Partners a “non diffondere informazioni ingannevoli e a non intraprendere nel proprio esclusivo interesse iniziative palesemente prive di fondamento che possano turbare il corretto svolgimento della seduta assembleare”.