UniCredit, Orcel: probabili acquisizioni in Europa centrale e orientale

(Teleborsa) – “Penso che uno degli errori più grandi che fanno le banche sia prestare attenzione alle dimensioni, perché poi un giorno si prendono troppi rischi. Per questo motivo vogliamo lavorare preservando il capitale e guadagnare di più con meno asset”; tuttavia “un’acquisizione potrebbe aiutarci a garantire che il mercato riconosca il nostro pieno valore, cosa che oggi non avviene. Vogliamo essere un attore leader in Europa”. Lo ha affermato l’amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, in un’intervista alla tedesca FAZ.

Unicredit ha molte opzioni attraverso i suoi 13 mercati. “E sappiamo come integrare e come ripulire”, ha evidenziato Orcel, sottolineando però che il gruppo italiano agirà “solo se ci saranno le condizioni giuste“, perché “alcune banche non vogliono fare affari. Altri hanno prezzi molto gonfiati. Quindi ne stiamo lontani, siamo disciplinati”.

Ma Orcel è fiducioso: “È probabile che nei prossimi anni faremo alcune acquisizioni, soprattutto nell’Europa centrale e orientale”, con possibile deal anche nuovi mercati come la Polonia. Il banchiere frena su possibili acquisizioni in Germania, Austria o Italia: “Vedremo, perché questi sono mercati più difficili e i prezzi sono troppo alti”.