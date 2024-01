UniCredit rimborsa in anticipo bond Tier 2 2029

(Teleborsa) – UniCredit ha comunicato che, avendo ricevuto l’autorizzazione della Banca Centrale Europea, eserciterà l’opzione di rimborso integrale in via anticipata in data 20 febbraio 2024 del “€1,000,000,000 Fixed Rate Resettable Tier 2 Subordinated Callable Notes due 20 February 2029” (ISIN XS1953271225).

Il rimborso anticipato dei titoli avverrà alla pari, insieme agli interessi maturati e non corrisposti. Gli interessi cesseranno di maturare alla stessa data di rimborso anticipato.