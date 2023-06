Enel punta sulla fibra, connessione internet insieme alla luce

È on air dal 10 giugno il nuovo spot Enel per la TV, firmato da Saatchi & Saatchi (Publicis Groupe), dedicato alla nuova offerta Enel Fibra. Lo spot racconta con un approccio innovativo e spettacolare, l’impegno dell’azienda nel condurre i propri clienti verso un futuro sempre più connesso e tecnologico. L’obiettivo è di semplificare la vita dei propri clienti, aggiungendo la possibilità di avere una connessione in fibra alla fornitura di energia, accelerando lungo la strada della transizione energetica attraverso l’elettrificazione dei consumi e delle altre soluzioni innovative.

Enel Fibra con tecnologia Fiber To The Home (FTTH) consente di navigare, grazie un modem WiFi 6, ad una velocità fino a un 1 Gigabit/s in download e 300 Mbit/s in upload senza costi di attivazione. Due le possibilità: per chi è già cliente di Enel Energia è possibile attivare Enel Fibra al prezzo di 22,90 euro al mese per i primi 12 mesi (a seguire si pagherà 24,90 euro); per coloro che non hanno ancora una fornitura con Enel Energia il costo è di 24,90 euro al mese per i primi 12 mesi (26,90 a partire dal secondo anno).

Lo spot ha uno stile ironico, spettacolare e incisivo, con un approccio dinamico della regia caratterizzata da un’estetica pop in cui vengono mostrate alcune delle soluzioni e tecnologie offerte da Enel: i robot, composti da pannelli solari, sono legati all’energia rinnovabile; le astronavi, realizzate con pompe di calore e i truck con a bordo piastre a induzione, rimandano all’elettrificazione dei consumi. Le mongolfiere con i pannelli fotovoltaici da balcone sul cestello, sono un riferimento all’autoproduzione di energia, mentre i personaggi, legati ai social e all’universo gaming, si riferiscono al lancio della Fibra. (Teleborsa)