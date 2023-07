Franchising, Wind Tre e le pressioni sui rivenditori

Franchising, il gioco di Wind Tre sui rivenditori

Wind Tre incassava l’Iva dai rivenditori. Ma poi non la versava poi all’Erario. A saldare i conti con lo Stato erano di tasca propria i licenziatari (franchisee) dei negozi monomarca su tutto il territorio italiano. Gli stessi che erano sottoposti anche a “clausole e condizioni economicamente insostenibili”, che subivano lo storno pro-rata delle commissioni su vendite rateizzate non andate a buon fine e che hanno anche accusato il colpo finale di “recessi unilaterali ingiustificati”.

E’ questo lo spaccato che emerge in un’indagine dell’Antitrust relativa alla rete in franchising di Wind Tre. Una storia che la dice lunga su quali siano in Italia i rapporti fra i proprietari dei marchi e i licenziatari, esattamente come nei casi di McDonald’s e di Burger King. Nel corso dell’istruttoria per abuso di dipendenza economica, l’autorità ha registrato le pesanti condizioni imposte dall’operatore di telefonia alla sua rete distributiva. Wind Tre ha proposto dei “rimedi” ai contratti di franchising anche per evitare una multa fino al 10% del fatturato, chiudendo a nel dicembre scorso la partita con l’Antitrust. Nel mezzo però diverse aziende sono andate in affanno. E così sono scattate cause e richieste di risarcimento, ormai prossime a maturazione.

Si tratta evidentemente di una vicenda delicata che per l’operatore guidato da Gianluca Corti e Benoit Hanssen non rappresenta certo un bel biglietto da visita nel momento in cui Wind Tre sta attendendo il via libera da Bruxelles sull’operazione di cessione della rete di telefonia agli svedesi di Eqt per 3,4 miliardi.

Ma facciamo un passo indietro per seguire il filo di una faccenda che rischia di costare cara alla società di tlc nata nel 1997 da un investimento di Enel, Deutsche telekom e France Télécom.

La storia inizia nel 2019

Tutto parte da una segnalazione all’Antitrust depositata dalla Stone srl, un’azienda a controllo familiare i cui soci, per molti anni hanno gestito alcuni punti vendita nel Lazio, come rivenditori monomarca autorizzati prima di H3G e, dopo la fusione, di Wind Tre. Da subito però, nell’istruttoria, emerge che la questione non riguarda solo questa azienda come testimonia il fatto che al procedimento si associano anche altre otto imprese, tutte rivenditori cessati o ancora attuali di Wind Tre.

Tuttavia nulla esclude che il numero dei soggetti interessati al procedimento possa essere più rilevante visto che la questione riguarda tutti i contratti di francinsing di Wind Tre che attualmente conta in Italia 850 negozi monobrand, di cui 130 di proprietà. Un network che però in passato, prima delle nozze, era decisamente più esteso visto che sia Wind che Tre avevano i propri licenziatari monomarca.

Nella segnalazione all’Antitrust, Stone chiede di accertare l’eventuale abuso di dipendenza economica

Nel dettaglio, la richiesta è motivata da una serie di clausole giudicate dal rivenditore insostenibili. Per l’aziemda licenziataria si tratta di consizioni capaci di determinare “un illecito squilibrio contrattuale tra le parti, soprattutto con riferimento al flusso di entrate e uscite tra il rivenditore e il gestore telefonico”. Ma di che cosa si tratta esattamente? I rilievi sono quattro. Di questi, due sono quelli che hanno messo in crisi i piccoli imprenditori italiani.

Il primo riguarda il meccanismo del reverse charge, applicato almeno dai primi mesi del 2011. Funzionava così: il cliente acquistava il telefonino a rate, il rivenditore emetteva lo scontrino finale con l’Iva al 22% senza però incassare. Al momento della vendita scattava infatti la cessione del credito verso WindTre che incassava le rate dall’acquirente, comprensive dell’Iva. Peccato però che poi a pagare la tassa allo Stato fossero i rivenditori e non l’operatore telefonico. “La liquidità per far fronte agli oneri fiscali non era fornita a compensazione da Wind Tre al rivenditore”. Così anche per effetto dell’assottigliarsi dei margini, l’onere fiscale era “economicamente insostenibile” si legge nel documento Antitrust n. 29874 che ha aperto l’istruttoria.

Il secondo meccanismo contestato è il pro-rata

In pratica, Wind Tre pagava ai rivenditori mensilmente le commissioni per i nuovi clienti acquisiti. Ma se per caso qualcuno interrompeva il rapporto e non completava il pagamento delle rate, scattava lo storno “pro rata”, per l’appunto, anche sulle commissioni. Tutto questo a prescindere da eventuali responsabilità del rivenditore e anche nei casi in cui il gestore recuperava in altro modo il cliente.

Inoltre, Stone lamentava anche le continue modifiche unilaterali del contratto relativamente ai compensi (5 solo nel 2016) che rendevano di fatto difficile se non impossibile pianificare l’attività. Infine, l’azienda ha contestato il recesso ingiustificato da parte di Wind Tre e la conseguente uscita dal mercato. E cioè la fine di una piccola attività di impresa italiana per effetto di un contratto di francising a tutto vantaggio del più forte.

Nell’ambito dell’istruttoria, l’Autorità ha trovato riscontro di quanto indicato dal rivenditore che ha depositato la segnalazione. Così è iniziata una trattativa con Wind Tre per identificare una serie di rimedi capaci di riequilibrare il rapporto fra franchisor e franchisee dei negozi di telefonia. Sullo sfondo restano però ancora le cause di risarcimento per le aziende danneggiate dalle previsioni del contratto antecedenti l’intesa con l’autorità guidata da Roberto Rustichelli.

Interpellata sul punto, Wind-Tre ha preferito non entrare nel dettaglio della vicenda

Non è stato quindi possibile sapere quante siano le cause in corso da parte della rete distributiva o se esistano accantonamenti in bilancio per far fronte ad eventuali risarcimenti. In compenso l’azienda ha spiegato come “Wind Tre ha proposto all’Autorità Antitrust, con spirito di fattiva collaborazione e per conseguire il risparmio di risorse pubbliche e private, degli impegni che sono stati da questa approvati, garantendo il mantenimento di comportamenti trasparenti e legittimi nei confronti dei rivenditori mono brand. L’azienda considera il canale franchising al centro delle proprie strategie, anche in un momento storico in cui il settore retail ha virato sempre più verso l’e-commerce e le transazioni online.

La società spiega che sta continuando ad investire nella rete

E’ questa la posizione dell’azienda che ha evidenziato come “il settore delle telecomunicazioni sta attraversando un lungo periodo caratterizzato da margini in costante calo e costi di investimento molto alti”. In particolare “la filiera italiana, in termini di ricavi, ha subito le maggiori perdite in Europa: in 12 anni ha perso oltre un terzo del suo valore, si è passati da un flusso di cassa di 10,5 miliardi del 2010, a circa un miliardo del 2021. Nel 2022, per la prima volta, si è registrato un valore negativo di circa 4 miliardi” si legge in una nota del gruppo.

“Nonostante questo scenario di mercato così complesso, Wind Tre ha continuato ad investire nel canale franchising con il progetto di restyling dei negozi e i programmi di formazione e aggiornamento dei consulenti alla vendita” ha concluso l’operatore. Sulle cui condotte, per effetto dei rimedi Antitrust, vigilerà un “Monitoring Trustee deputato alla verifica della corretta implementazione degli impegni” .