Roma snobba gli operatori, la rete 5G del Comune all'ex Tim Luca Luciani

La rete 5G del Comune di Roma

Strana scelta per il Comune di Roma che vuole dotarsi di una rete 5G autonoma per diventare a tutti gli effetti una moderna smart cities. L’appalto da 100 milioni, aggiudicato sotto forma di gara ha infatti un vincitore annunciato, Bai Communication. Diventata ora Boldyn Network, società canadese capitanata in Italia dall’ex ad di Tim Brasil Luca Luciani. Con cui il Comune di Roma, guidato dal sindaco Roberto Gualtieri, intreccia rapporti di partenariato pubblico-privato. In realtà a Roma gli operatori come Tim, Vodafone, WindTre e Iliad ma anche quelli virtuali, hanno già una loro infrastruttura. Mentre Boldyn, controllata dal fondo pensioni canadese Cppib, dovrebbe costruirne una usufruendo però di quelle già esistenti di Atac, ossia l’azienda dei trasporti municipali romani.

Il ricorso al Tar

Inoltre per il progetto il Comune di Roma dovrà sborsare circa 20 milioni cash (oltre a 13 milioni di contributo in infrastrutture Atac) che potrebbe risparmiare lasciando la realizzazione agli operatori. Roma rinuncia anche a circa 21 milioni che gli operatori pagherebbero nei prossimi 9 anni per l’accesso alle infrastrutture Atac.

Nonostante il monito dell’Antitrust che aveva chiesto di ripristinare le normali condizioni di gara Gualtieri ha aggiudicato la gara alla società di Luciani. Gli operatori già menzionati a cui si è aggiunta la tower company Cellnex, non sono rimasti inattivi. E hanno già presentato ricorso al Tar del Lazio che si pronuncerà ad ottobre. Anche perché in gioco c’è anche l’accesso alle infrastrutture Atac dove gli operatori hanno già installato proprie infrastrutture (che dovranno quindi essere dismesse). Una convenzione che non sarà rinnovata se non con un significativo aggravio dei costi per l’accesso alla nuova infrastruttura che sarà realizzata da Boldyn. Stando alle stime, circa oltre 6 volte il costo attuale. Limitando inoltre la differenziazione dei servizi da parte dei vari operatori in quanto avrebbero un minore (se non nullo) livello di autonomia nella gestione delle stesse.

Incontro in Campidoglio

Il 28 agosto ci sarà un incontro in Campidoglio con il quale Gualtieri spera di trovare un accordo con gli operatori. Il progetto del Comune di Roma prevede una rete completa 5G e Wi-Fi neutrale per tutta la città all’interno del raccordo anulare. Che, nelle intenzioni, dovrebbe migliorare la vita dei cittadini attraverso la gestione dei flussi del traffico, dei trasporti pubblici ma anche del ciclo dei rifiuti ottimizzando la raccolta. La conclusione della prima parte dei lavori è fissata a dicembre del 2024, quando si aprirà la Porta Santa e avrà inizio il Giubileo. In quella data la rete 5G dovrebbe dunque coprire interamente la linea A della metropolitana, dalle stazioni ai tunnel, e il 50% della linea B.