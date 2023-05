Iliad, ventesimo trimestre di crescita mentre Tim e Vodafone soffrono

Ventesimo trimestre di crescita per Iliad

Le tariffe basse e senza costi nascosti hanno portato lo scompiglio nei conti di Tim e Vodafone ma continuano a premiare Iliad. Il quarto operatore giunto in Italia cinque anni fa è almeno in parte responsabile dei problemi di bilancio dei primi due operatori del mercato italiano. I risultati del primo trimestre 2023 continuano a dar ragione alla strategia di Iliad. Che per il ventesimo trimestre consecutivo si attesta come primo operatore nel segmento mobile per saldo netto di utenti.

L’incremento degli utenti

Al 31 marzo scorso gli utenti attivi sono 9 milioni e 849 mila, con un incremento netto di 282 mila utenti rispetto al dicembre 2022. La ragione del successo sta anche nella struttura del gruppo che resta, in Italia, sotto i mille dipendenti contro i 40mila di Tim e i circa 6 mila di Vodafone e WindTre. Che ovviamente hanno prospettato e prospetteranno anche in futuro ai sindacati piani consistenti di riduzione del personale.

Salgono fatturato ed Ebitda

Meno brillante per Iliad la crescita nel fisso dove non è possibile fare prezzi stracciati come era accaduto nel mobile all’arrivo in Italia. Qui la società francese fondata e controllata dal finanziere Xavier Niel ha circa 130 mila utenti, con un aumento di 22 mila clienti rispetto all’ultimo trimestre del 2022. Quanto ai numeri in crescita anche il fatturato del primo trimestre che è pari a 241 milioni di euro, +12,6% verso il primo trimestre 2022. Ancora più rilevante l’aumento dell’Ebitda (margine lordo), che passa dai 40 milioni di euro del primo trimestre 2022 ai 64 milioni registrati al 31 marzo di quest’anno.

Vodafone cambia strategia

Risultati di pari segno per il Gruppo Iliad: il primo trimestre si chiude con più di 46 milioni di euro di utile, in aumento di 615 mila euro rispetto a marzo 2022. Il fatturato complessivo del gruppo è di 2 miliardi 186 milioni di euro, con un +13% rispetto allo stesso trimestre del 2022.

Da sottolineare che Vodafone pare aver sposato la filosofia tariffaria di Iliad. Infatti il suo operatore low cost Ho Mobile ha tariffe a 7,99 euro al mese con 150 giga e addirittura 6,99 con 100 giga. Una pacchia per gli utenti, un po’ meno per i bilanci delle società.