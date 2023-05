Infrastrutture digitali: il 90% degli italiani è consapevole del valore per la crescita

Infrastrutture digitali, il valore per la crescita

Il 91% degli italiani è consapevole del valore delle infrastrutture digitali per la crescita e lo sviluppo sostenibile del Paese. Il dato emerge dallo Stakeholder Forum organizzato da Inwit, dal titolo “Le infrastrutture digitali per la crescita sostenibile del paese”. Secondo una ricerca elaborata dall’istituto Piepoli l’87% associa degli intervistati la digitalizzazione al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e l’89% percepisce la tecnologia 5G come una grande opportunità. Inoltre per il 50% degli italiani il potenziamento delle infrastrutture digitali contribuisce alla riduzione del digital divide mentre per il 46%, supporta la trasformazione digitale della PAe 6 italiani su 10 sarebbero disposti ad accettare alcuni disagi, pur di avere una connessione di ultima generazione.

Il governo: metteremo a disposizione risorse

Al forum era presente anche il sottosegretario alla digitalizzazione e alle tlc Alessio Butti che, a proposito della questione dei limiti elettromagnetici, Butti ha affermato “tutti hanno una medicina per affrontare la malattia, qualcuno dice che, ad esempio, le attuali torri abbiano già una potenza non completamente espressa e quindi si possa rimodulare, però è evidente che il tema è europeo e, indubbiamente, ci porterà prossimamente a decidere qualcosa”.

“Vogliamo cominciare a ragionare con gli operatori anche sulle piattaforme che migliorano i servizi presenti sulla rete. Questo è importante per i cittadini e le imprese”, ha sottolineato Butti, confermando “lo faremo mettendo a disposizione non solo delle novità legislative, ma anche delle risorse“. Proprio di recente si è parlato di un pacchetto di misure a favore del comparto delle Tlc, in fase elaborazione e preparazione, con uno stanziamento indicativo di 1,5 miliardi.

“Gli esuberi di Tim? Non sono un problema dell’esecutivo”

A proposito delle annose vicende che Tim sta incontrando per la realizzazione della rete unica il sottosegretario ha affermato “è un tema talmente delicato che non intendo lontanamente esprimere nemmeno la mia opinione personale”. Quanto agli esuberi del settore ha detto “se c’è un problema di questo tipo all’interno delle aziende certamente non è un problema del governo, soprattutto per quanto riguarda le aziende private”.