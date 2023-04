Mfe, la fusione con Mediaset Espana dal 3 maggio

La fusione di Mediaset Espana in Mfe

Il prossimo 28 aprile è previsto l’avveramento di tutte le condizioni sospensive e le formalità preliminari cui è subordinata l’efficacia della fusione per incorporazione di Mediaset Espana (Mes) in MFE-Mediaforeurope. Lo ricorda MFE-Mediaforeurope con una nota aggiungendo che il 2 maggio è prevista la stipula dell’atto di fusione, da parte delle due società della famiglia Berlusconi, davanti a un notaio di diritto civile nei Paesi Bassi.

Il 3 maggio avrà efficacia la fusione. A quest’ultima data, come descritto nel progetto comune di fusione transfrontaliera, ciascuna azione Mediaset Espana sarà annullata e MFE aumenterà il proprio capitale e assegnerà, per effetto di legge, le nuove azioni ordinarie Mfe A agli azionisti della azienda televisiva spagnola (con esclusione delle azioni Mes detenute da Mes stessa o da Mfe immediatamente prima dell’efficacia della Fusione) secondo il rapporto di cambio (ossia sette nuove azioni Mfe A per una una azione Mes). Le nuove azioni Mfe A saranno negoziabili a Piazza Affari a partire dalla data di efficacia della fusione. (Teleborsa)