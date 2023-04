Tv e microonde, cambiano le regole per lo stand-by degli elettrodomestici di casa

Le nuove regole per lo stand-by degli elettrodomestici

La Commissione europea ha adottato nuove regole per lo stand-by degli elettrodomestici, quali televisori, forni a microonde, macchine per caffè, consolle per videogiochi ed altri. Tali regole consentiranno di ridurre il consumo di elettricità mentre gli apparecchi sono in fase di pausa.

La Commissione stima infatti che la misura consentirà un risparmio energetico annuo di 4 TWh entro il 2030, che equivale a una riduzione di 1,36 milioni di tonnellate di CO2. Ciò andrà a beneficio anche dei consumatori riducendo le loro bollette, con un risparmio totale per i consumatori stimato a 530 milioni di euro all’anno entro il 2030.

In pratica, vengono introdotte una serie di modifiche al regolamento sulla progettazione ecocompatibile del 2008, aggiornato l’ultima volta nel 2013, che disciplina le fasi di standby, modalità spenta e standby in rete. Le modifiche tengono conto degli sviluppi tecnologici e di mercato degli ultimi anni ed includono anche apparecchiature con alimentazione esterna a bassa tensione come router Wifi, modem ed altoparlanti wireless.

I produttori dovranno ora adeguarsi ai nuovi standard ed avranno un periodo di transizione di due anni fino all’applicazione di queste nuove regole. Grazie alle nuove norme, sarà più facile anche per i consumatori avere informazioni sul consumo di energia in modalità standby, spento e standby in rete e sul tempo necessario affinché il prodotto raggiunga automaticamente una di queste modalità. (Teleborsa)