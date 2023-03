Tim, Urso: "Governo ha già sua posizione, ora tocca all'azienda"

Offerte per Tim, Urso: “Governo ha già sua posizione”

“Il governo ha già indicato qual è la sua postura, ma tocca a Tim“. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a commento delle due offerte concorrenti per la rete di Telecom Italia, una del fondo Kkr e l’altra di Cdp. “Siamo in attesa” ribadisce “delle decisioni che farà Tim e gli azionisti”. E a chi gli chiedeva se considerasse soddisfacenti le offerte, Urso ribatte: ‘Non è il momento per entrare in questa partita”.

Più duri, invece i sindacati. La Fistel-Cisl ribadisce la sua contrarietà “allo smembramento di Tim” per ragioni sia “di carattere industriale”, in quanto “il Paese perderebbe la capacità di rendere universale la connettività”, sia “di carattere sociale” in quanto “si creerebbero decine di migliaia di esuberi”. Le offerte di Cdp e Kkr per la rete, si legge in una nota, rischiano “di indebolire” sia le attività che si vogliono acquisire che quelle restanti in pancia a Tim, su cui “graverebbero 14 miliardi di euro di debito” che “renderebbero ingestibile la continuità dei business” generando “migliaia di esuberi e seri problemi di tenuta sociale”.