I clienti sono pochi, Open Fiber regala un buono a chi mette la fibra

Se ti abboni alla rete in fibra e sei un nuovo cliente, Open Fiber ti premia. Il gestore wholesales infatti ha previsto un voucher di 50 euro da convertire in un buono Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante Q8 anche per gli utenti che a Monte San Biagio attiveranno entro il primo aprile 2024 una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiber. Il borgo laziale è infatti uno dei diversi comuni interessati da “Open Fiber ti premia”, un’iniziativa che mira a incentivare l’utilizzo della rete in fibra nelle zone coinvolte dal Piano Bul, in pratica nelle aree bianche.

La rete ultraveloce disponibile a Monte San Biagio raggiunge 2.300 unità immobiliari attraverso la tecnologia FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici) e altre 800 con tecnologia FWA (Fixed-wireless-access). Ovviamente ci sono altri comuni in aree bianche che permettono di accedere al buono regalo, una modalità che Open Fiber ha attivato per cercare di promuovere le nuove attivazioni che sono molto poco numerose rispetto alla capacità della rete in fibra realizzata nelle aree bianche. Ovviamente la promozione è valida solo per le nuove attivazioni non per il passaggio da un operatore all’altro.

Per accedere al’ opportunità basta verificare la copertura del proprio indirizzo su https://openfiber.it/vinci-buono-1/, scegliere un operatore partner e attivare la propria connessione ultraveloce: a quel punto va compilato il form disponibile su https://openfiber.it/richiedi-buono-regalo/ per ricevere il proprio voucher.