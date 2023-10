Open Fiber, buono regalo da 50 o 100 euro se ti abboni alla fibra nelle aree bianche

Open Fiber, offerta per le aree bianche

Stai in uno dei circa 150 piccoli comuni (aree bianche), dove Open Fiber ha portato la connessione in fibra? Ebbene da Sotto al Monte in provincia di Bergamo fino a Mirabella Imbaccari in Sicilia se attivate un abbonamento a Internet ovviamente in fibra, con uno dei gestori su piazza potete avere da Open Fiber un buono da 50 o 100 euro, da spendere su Amazon, MediaWorld e altri grandi gruppi. L’iniziativa dal nome “Open Fiber ti premia” è valida sino ad aprile 2024 e punta a rilanciare gli abbonamenti alla fibra che, nelle aree bianche cablate a suon di miliardi da Of, non vanno benissimo. Con il deludente risultato di vedere il fatturato dell’operatore infrastrutturale in limitata ascesa mentre gli investimenti continuano a salire.

Come attivare l’offerta

Per partecipare bisogna verificare la copertura del proprio indirizzo, tramite l’apposita pagina sul sito ufficiale predisposto da Open Fiber e, dopo la conferma relativa alla copertura, il nuovo cliente dovrà scegliere una qualunque delle offerte in Fibra Ftth degli operatori partner di Open Fiber. Per questa particolare promozione, fanno fede solo le nuove attivazioni e non le migrazioni ad altro gestore. Dopo l’effettiva attivazione della linea, bisognerà andare nuovamente sul sito di Of e inserire tutti i dati richiesti: l’indirizzo presso cui è stato attivato il servizio, dati anagrafici, il codice borchia e la data di attivazione. Il buono regalo digitale è spendibile da Carrefour, Kasanova, MediaWorld, Q8, Tannico, Zalando, Amazon.

Le aree bianche, dette anche zone a fallimento di mercato, sono zone a bassa densità abitativa dove per gli operatori non è economicamente conveniente investire.