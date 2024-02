Parte la nuova piattaforma antipirateria per la Serie A: come funziona

Piracy Shield, la piattaforma che permette di fermare le trasmissioni streaming piratate, è attiva. L’Agcom ha infatti confermato l’attivazione da oggi primo febbraio, del sistema “antipezzotto” che consentirà di fare ciò che la Lega di Serie A ha sempre sognato. Ossia il blocco entro 30 minuti di qualsiasi trasmissione streaming piratata e dei siti segnalati. La prima partita che vedrà attiva la piattaforma sarà Lecce Fiorentina. Anche se il primo vero banco di prova sarà Inter Juventus, in programma domenica sera.

Blocco entro 30 minuti delle trasmissioni streaming illegali

Piracy Shield è collocata sul cloud di Azure (Microsoft) ed è raggiungibile da parte degli operatori accreditati solo mediante vpn (virtual private network). Uno studio realizzato da Ipsos per la Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali, tra il 2021 e il 2022 i contenuti piratati sono cresciuti del 9% , a quota 345 milioni con gli eventi sportivi, sopratutto le partite di calcio di Serie A che hanno fatto segnare il maggiore incremento (+26%). Tra i più recenti interventi della polizia postale c’è stato il blocco di una centrale Iptv (segnali tv trasmessi via internet) ed emesso misure cautelari contro 21 persone accusate di vendere accessi pirata ai contenuti di Sky, Dazn, Mediaset, Amazon Prime, Netflix. Mentre a ottobre la guardia di finanza aveva bloccato un’altra rete impegnata nella diffusione illegale di contenuti Sky.

Per il blocco basta Inserire l’indirizzo web del sito che trasmette illegalmente

La piattaforma può essere usata da tutti gli operatori di contenuti che vogliono difendersi da violazioni, attraverso un processo di accreditamento, diventando di fatto un sostituto tecnico-legale dei tribunali, ai quali gli operatori non dovranno necessariamente più ricorrere per chiedere la rimozione di un contenuto. Alle realtà accreditate è richiesto di corredare le segnalazioni che vengono inserite sulla piattaforma con una descrizione molto specifica del motivo per il quale si chiede l’oscuramento di un contenuto. Una tutela minima, considerando che, una volta inserito un indirizzo web, questo viene bloccato interamente entro trenta minuti, senza un controllo umano.