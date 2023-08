Il possibile ingresso del Mef in Netco continua a sostenere il rally di Tim

Volumi di scambi che hanno toccato i 370 milioni di pezzi. Anche oggi una seduta da ricordare per Tim che sale del 2,75% a 0,2765 euro. A sostenere il rally sono notizie di stampa secondo cui il Mef potrebbe aderire all’offerta di Kkr sulla rete di Tim. L’idea che il ministero dell’Economia e delle Finanze sia ormai vicino a ufficializzare l’ingresso nella partita per NetCo, la costituenda società che raggrupperà gli asset infrastrutturali di Tim, ha infatti messo le ali al titolo a Piazza Affari.

A supportare le indiscrezioni c’è anche la possibile nomina di un advisor (come Ubs o Jefferies) e la data per la firma del Memorandum of understanding che, anche se discusso in questi giorni, richiederà un dpcm e quindi una riunione del Consiglio dei ministri che non dovrebbe tenersi prima del 28 agosto.

L’offerta potrebbe salire a 23 miliardi di euro

Difficile infatti immaginare che un via libera possa arrivare già entro Ferragosto. Comunque, a quanto si apprende, i tecnici del Mef sono al lavoro ormai da settimane con l’obiettivo di arrivare a un memorandum of understanding che definisca la partecipazione diretta del governo (attraverso il Mef o un suo fondo) nella società che rileverà NetCo.

Per ora c’è solo un’offerta di Kkr che sta trattando in esclusiva e che ha valutato l’asset infrastrutturale 21 miliardi, cifra che potrebbe arrivare a 23 miliardi grazie a una serie di earn out.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, però, il governo punterebbe a rilevare una quota complessiva fra il 30 e il 35% di Netco considerando sia il coinvolgimento diretto del Mef sia quello di Cdp (che però non godrebbe di diritti di governance per ragioni Antitrust) e di F2i.

Resta il nodo di Vivendi, da sempre contraria all’operazione anche per ragioni economiche. Ma la presenza del Mef nella vicenda Netco potrebbe rendere più difficile un’opposizione da parte del socio di riferimento Vivendi. Il primo azionista di Tim col 24% circa da tempo sostiene che le cifre offerte per Netco siano inferiori al reale valore dell’asset.