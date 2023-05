Reti 5G, vincono Ericcson e Nokia. Huawei terza

Ericcson e Nokia leader nelle reti 5G. Terza Huawei

Ericcson si è classificata al primo posto nel “Global 5G Network Infrastructure Market 2023” elaborato da Frost & Sullivan che ogni anno misura i tassi di crescita dei fornitori di infrastrutture nonché l’innovazione del portafoglio prodotti e la scalabilità delle soluzioni . Il fornitore svedese è primo per il terzo anno consecutivo seguita da Nokia e Huawei.

Tutte aziende leader nelle infrastrutture di rete 4G che continuano a guidare anche il mercato delle infrastrutture di rete 5G. Le loro offerte comprendono Ran reti di trasporto e reti core/edge. Quarta è Zte e poi Samsung che si è mossa in alcune aree dove si è proposta come alternativa ai leader, in particolare in Paesi dove c’è resistenza ai fornitori cinesi come gli Stati Uniti.

I cinque fornitori detengono una quota di mercato complessiva molto elevata: circa l’85%. Gli altri produttori occupano posizioni ma solo in alcuni segmenti. Tra questi Cisco, Hpe e Ciena che supporta solo le reti di trasporto come Infinera. Per quanto riguarda il 5G Ericsson vanta attualmente 145 reti attive in 63 Paesi, ossia il livello più alto mai registrato dal rapporto Frost & Sullivan.

“È gratificante – ha detto Fredrik Jejdling, vice presidente esecutivo e capo del Networks di Ericsson – vedere i nostri continui sforzi per aumentare l’efficienza energetica delle soluzioni 5G riconosciuti nel rapporto. Continueremo a investire nella leadership tecnologica incentrata sull’innovazione, l’apertura e la crescita del business dei nostri clienti”.