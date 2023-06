Settore Tlc in crisi, scioperano i lavoratori: a rischio 20mila posti

Lo sciopero generale del settore delle tlc promosso dai sindacati di categoria ha registrato punte di adesione all’80%. I sindacati, in Piazza a Roma, hanno rilanciato sulla necessità di una politica industriale per il settore che non preveda solo tagli occupazionali, ma anche una visione strategica. A rischio, infatti, ci sono 20 mila posti di lavoro. Sotto la lente ci sono tutti i player del settore Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb e, per motivi diversi, anche Iliad.

“Pieno sostegno allo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici delle telecomunicazioni. La deriva di un settore strategico che occupa oltre 120mila persone, denunciata da tempo da Confederazione e Slc, rischia di avere enormi conseguenze sul piano occupazionale, con 20mila addetti diretti e migliaia nell’indotto in bilico, e per il sistema Paese”, ha detto il segretario confederale della Cgil Pino Gesmundo dal palco della manifestazione nazionale unitaria svoltasi sotto una pioggia battente in Piazza Santi Apostoli.