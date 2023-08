Lo Stato torna in Tim e a metà settembre l’incontro con Vivendi per sciogliere i nodi

Al Mef andrà fino al 20% della società della rete fissa NetCo, per un impegno economico massimo di 2,2 miliardi di euro. Al fondo Usa Kkr andrà invece il 65% della società. Questo è quanto ha fissato il Consiglio dei ministri di ieri sera ipotizzando un destino forse finalmente certo per la rete di Tim che, insieme all’asset strategico dei cavi sottomarini di Sparkle, sarà scorporata e finirà in una nuova società, NetCo. Sempre che l’azionista di maggioranza dell’ex monopolista, ossia Vivendi che ha circa il 23,9%, non metta i bastoni tra le ruote non accontentandosi dell’offerta per la rete che dovrebbe aggirarsi tra i 20 e i 23 miliardi.

Salvaguardare posti di lavoro

“Assumere il controllo strategico della rete di telecomunicazioni e salvaguardare i posti di lavoro. Quello di oggi è un primo passo”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha illustrato in Consiglio dei ministri il significato del decreto legge che consentirà la partecipazione del Mef nella società in cui confluirà la rete fissa di Tim. Provvedimento che è stato poi approvato dal Cdm.

A breve un incontro con Vivendi

In questo senso un incontro tra il patron di Vivendi Vincent Bollorè e rappresentanti del governo dovrebbe svolgersi entro metà settembre. Nella società della rete dovrebbero confluire circa 15-20 mila dipendenti e almeno 10 dei circa 24 miliardi di debito che da anni opprimono Tim. La cifra che Tim dovrebbe spuntare per la rete è inferiore ai 30 miliardi che aveva chiesto Vivendi e che avrebbero permesso alla società di ripianare il debito. Inutile dire che la trattativa è molto complessa e dovrebbe portare il Governo ad avere un controllo strategico sulla rete come quello che ha già sulla rete elettrica in capo ha Terna o su quella del gas di Snam.

L’offerta di Kkr scade il 30 settembre

Oltre alla quota del 20% che sarebbe in capo al ministero del Tesoro un altro 15% che potrebbe essere spartito tra F2i, gestore italiano di fondi infrastrutturali, e Cassa deposti e prestiti. Al primo andrebbe una quota del 10% mentre Cdp avrebbe un ulteriore 5%. Cdp, partecipata dal Tesoro all’83%, possiede anche il 10% di Tim e il 60% del gestore di rete concorrente, Open Fiber.

La scadenza fissata per l’offerta di Kkr è il 30 settembre ma anche se tutto andasse per il meglio ci vorrebbe almeno un anno per ottenere tutti i permessi del caso. Anche se, a livello Antitrust, secondo Equita, si potrebbe trovare una intesa con rimedi di governance chiudendo così la trattativa. Il titolo Tim comunque, in attesa delle decisioni del Consiglio dei ministri, era salito in Borsa del 3,35%.