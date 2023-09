Tim accorda la proroga per l'offerta vincolante di Kkr sulla rete

Tim, proroga per l’offerta di Kkr sulla rete

Tim accorda la proroga all’offerta sulla rete. Il consiglio di amministrazione ha infatti deciso di all’unanimità di concedere al fondo Kkr la proroga al 15 ottobre, richiesta dal fondo, del periodo di esclusiva per la presentazione dell’offerta vincolante sulla rete di Telecom Italia che verrà scorporata. La scadenza era stata fissata al 30 settembre.

Il nodo di Sparkle

Il rinvio era stato chiesto per consentire al consorzio, che comprende il Mef ossia il governo, F2i e Cdp di terminare la due diligence. Il Mef che potrà rilevare fino al 20% della Netco alla quale sarà conferita l’infrastruttura dell’ex-monopolista, sta aspettando il parere della Corte dei conti e dell’Agcm. In parallelo sta lavorando alla stima del valore di Sparkle, la società dei cavi internazionali che potrebbe rilevare al 100% e che dovrebbe valere circa 1 miliardo.

Cambio al vertice di Open Fiber

Kkr invece lavora al contratto in esclusiva che dovrebbe legare il venditore Tim all’acquirente Netco per l’utilizzo della rete, contratto che farà parte dell’offerta vincolante quando sarà presentata di modo che il fondo statunitense possa pianificare gli investimenti a fronte di una ragionevole previsione di entrate.

Sullo sfondo c’è il cambio al vertice di Open Fiber con l’ad Mario Rossetti in uscita sostituito da Giuseppe Gola. Da sottolineare che il vero successo dell’operazione Netco è legato alla speranza di poter realizzare la rete unica tra quella di Tim e Open Fiber che è alla ricerca di nuovi finanziamenti da parte del governo per la realizzazione dell’infrastruttura. Ma i tempi per questa nuova operazione si prospettano lunghi.