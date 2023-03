Tim raggiunge l'accordo coi sindacati per 2mila uscite volontarie

Tim, accordo con i sindacati

(Teleborsa) – Accordo raggiunto nella notte tra i sindacati delle tlc (Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil) e Tim per un numero massimo di 2.000 uscite volontarie in isopensione nel 2023. In base all’intesa, lo strumento potrà essere utilizzato fino a un massimo di 6 anni per gli uomini e 7 anni per le donne, mentre per tecnici e progettisti l’orizzonte di utilizzo scende a 4 anni e mezzo. Il contratto di isopensione è lo strumento di esodo introdotto dalla legge Fornero, che consente al lavoratore di andare in pensione fino a 7 anni in anticipo. Durante l’isopensione il lavoratore percepisce un assegno sostitutivo della pensione nonché della relativa contribuzione correlata fino alla maturazione dei requisiti minimi e anagrafici per il diritto alla prestazione pensionistica più vicina, di vecchiaia o anticipata.

Strumento con costi molto elevati

Lo strumento dell’isopensione viene utilizzato con molta parsimonia dalle organizzazioni per via del costo molto elevato, in quanto l’onere è a totale carico dell’azienda esodante ed è prevista una fidejussione all’Inps che mette i lavoratori al riparo da eventuali casi di esodati.

“Oggi ancora una volta responsabilmente la Uilcom Uil ha sottoscritto questa intesa in Tim ma è ormai giunto il momento – ha dichiarato Luciano Savant Levra, segretario nazionale della Uilcom Uil – che si affrontino complessivamente i tanti problemi del settore aprendo urgentemente un tavolo istituzionale che coinvolga i Ministeri competenti, ovvero del Mimit e del Lavoro. I singoli tavoli, attivati presso le aziende, per arginare le varie crisi in atto non sono più in grado di risolvere un problema che è ormai di sistema”.

“Siamo soddisfatti di poter continuare a gestire la situazione molto complicata di Tim con strumenti non traumatici. Registriamo – ha commentato Riccardo Saccone, segretario nazionale della Slc Cgil – per la prima volta la dichiarazione dell’azienda circa l’impossibilità di poter garantire per il futuro il prosieguo di questa impostazione. Non possiamo che concordare circa la gravità della situazione, sia aziendale sia dell’intero settore, pur continuando a dissentire totalmente sulla soluzione”.