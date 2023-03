Tim, Agcom chiede chiarimenti sulla fibra. Debole il titolo (-0,45%)

I riflettori sono puntati sul consiglio del 15 marzo

Intanto però l’Autorità di vigilanza sulle telecomunicazioni (Agcom) vuole vederci chiaro. E chiede a Tim un aggiornamento sull’offerta di coinvestimento oer la realizzazione di reti in fibra e sulla realizzazione del piano industriale illustrato al Consiglio dell’Autorità lo scorso 9 marzo 2022. L’autorità ha infatti convocato i vertici dell’ex monopolista pubblico per un’ audizione che avrà rilevanza per le valutazioni che Agcom ha il compito di svolgere sul contesto concorrenziale dei mercati dell’accesso alle infrastrutture di rete.

Mai dossier fu più caldo visto che proprio il futuro della rete in fibra è sotto i riflettori dopo le due offerte presentate da Kkr e dal tandem Cdp-Macquarie. Le proposte da circa 20 miliardi saranno analizzate dal consiglio di Tim il prossimo 15 marzo. Ma non è detto che il cda si esprima subito. La decisione potrebbe infatti slittare.

Intanto il primo azionista di Tim, il gruppo francese Vivendi, ha fatto che intense essere un socio “molto attivo” . L’obiettivo? “Estrarre valore per tutti gli azionisti”. Secondo Vivendi, le offerte sul tavolo sono notevolmente più basse rispetto al valore effettivo dell’infrastruttura di Tim. Il gruppo che fa capo alla famiglia Bolloré ritiene che il giusto valore del network dell’ex monopolista sia pari a 31 miliardi.

Ma il mercato non crede ad una corsa al rilancio come testimoniano le prese di beneficio sul titolo. L’azione Tim ha lasciato sul terreno lo 0,45% attestandosi a 0,31 euro.