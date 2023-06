In attesa delle Rete unica Sparkle tira dritto per connettere il Mediterraneo. E non solo

Sparkle va avanti come un treno

Sparkle ha infatti appena annunciato la firma di un accordo con la società emiratina Kush Investments per fornire una soluzione a lungo termine nel sistema di cavi BlueRaman, la rete in fibra che, realizzata assieme a Google, unirà Italia, Francia, Grecia e Israele e Raman System Giordania, Arabia Saudita, Gibuti, Oman e India entro il 2024.

Oggetto dell’intesa: servire la regione dell’Africa orientale. L’accordo prevede infatti che il gruppo di cavi per le telecomunicazioni, controllato da Tim, offra alla Kush Investments una soluzione di fibre virtuali su BlueRaman per collegare Gibuti con l’Europa – via Palermo, Genova, Marsiglia e Milano – e con l’India attraverso Mumbai.

Nuove aree di crescita e collaborazione

Con questa mossa, come spiega una nota, Sparkle amplia il portafoglio di asset della società emiratina nel settore delle infrastrutture ICT e consente lo sviluppo di nuove opportunità di business e progetti nel settore delle telecomunicazioni nei paesi dell’Africa orientale. Non solo. L’intesa prevede anche la possibilità che i due partner si muovano su altre potenziali aree di cooperazione, per supportare l’ulteriore sviluppo dell’Africa orientale, regione del continente che ha registrato la crescita più rapida negli ultimi anni.

“Siamo entusiasti di intraprendere questo investimento con i nostri partner di joint venture Al Qalaa Investments come parte del nostro impegno per creare opportunità per l’innovazione e lo sviluppo delle infrastrutture in AfricaQ”, ha dichiarato Muhammed Yusef, cio di Kush Investments. “Lavorare con Sparkle è una scelta di collaborazione naturale per noi, insieme porteremo nuove soluzioni tramite BlueRaman all’agenda digitale in tutto il continente” ha aggiunto.

Un nuovo tassello nella strategia di crescita di Sparkle

Per l’ad di Sparkle, Enrico Bagnasco, l’intesa è importante per “contribuire a sostenere l’imponente crescita digitale dell’Africa, rappresenta l’inizio di una partnership con Kush Investments che si svilupperà in diversi ambiti”. E d’altro canto, l’operazione segue idealmente il persorso avviato da tempo dall’azienda.

Solo una manciata di giorni fa, in occasione della visita a Roma di Abulhamid Dabaiba, primo Ministro del Governo di Unità Nazionale (Gun), ha firmato un Memorandum of Understanding con Libya Postal Telecommunication and Technology Holding Company, società di telecomunicazioni statale libica attiva nei servizi fissi, mobili e dati, per la realizzazione di una nuova infrastruttura che colleghi diverse città della Libia alla Sicilia, e attraverso l’Italia all’Europa, tramite il nuovo cavo sottomarino BlueMed di Sparkle (“BlueMed”).

I numeri parlano chiaro

Sparkle è ormai fra i primi dieci operatori globali del settore. Ha un fatturato che sfiora il miliardo di euro. Attualmente può contare su una rete da circa 600mila km di fibra con una base di 1900 clienti e con una presenza commerciale in 32 Paesi del mondo. A febbraio scorso, un nuovo passo in avanti non solo nella costruzione della rete, ma nella centralità dell’Italia in un sistema di interconnessione mondiale: Sparkle ha posato a Genova il cavo sottomarino Blue Med che fa del capoluogo ligure un punto di riferimento nei collegamenti ad alta velocità del Mediterraneo.

“BlueMed è destinato a essere un hub centrale nel traffico digitale del Mediterraneo allargato e rappresenta una straordinaria occasione di cooperazione con le aree del mondo che vedranno la maggiore crescita dell’utilizzo delle comunicazioni digitali nel prossimo decennio” aveva spiegato Bagnasco in occasione della posa del cavo di Genova. Ricordando indirettamente a tutti quanto sia importante e strategica la società che è controllata al 100% da Tim.