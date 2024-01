Tim, campagna per formare gli studenti alla cybersicurezza

Tim e Cyber Security Italy Foundation, fondazione italiana no profit sul mondo cibernetico, hanno siglato un protocollo di intesa per diffondere nelle scuole la cultura della cybersicurezza e avviare una collaborazione che consenta di studiare la minaccia cibernetica sotto il profilo della Cyber Threat Intelligence. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare studenti, insegnanti e famiglie sull’utilizzo consapevole delle tecnologie e le misure di sicurezza da adottare nel web e sui social network.

In particolare, l’accordo intende promuovere nuovi modelli di comportamento responsabile al fine di prevenire fenomeni come il cyberbullismo, la pedopornografia e la falsificazione dell’identità digitale oltre a stimolare l’interesse dei giovani verso una formazione specialistica per avviare una carriera nel campo della Cyber Sicurezza. “È essenziale favorire la cultura del digitale, promuovendo collaborazioni tra il pubblico e il privato, già a partire dalle scuole – ha spiegato Eugenio Santagata, Chief Public Affairs & Security Officer di Tim e amministratore delegato di Telsy -. La formazione in questo ambito è fondamentale e costituisce un fattore abilitante per favorire una digitalizzazione consapevole”.