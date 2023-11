Tim, il piano Merlyn non scalda il mercato. Secondo Cda per decidere il futuro della Rete

Nel fine settimana che potrebbe essere risolutivo per il destino della rete Telecom con la valutazione da parte del cda, che si è riunito, dell’offerta vincolante del fondo Usa Kkr l’azione Tim resta stabile in Borsa mettendo a segno un modesto guadagno dello 0,39%. Il mercato resta dunque alla finestra mentre il fondo lussemburghese Merlyn, che ha proposto un piano alternativo a quello dell’ad Pietro Labriola, con un comunicato ha rivelato la quantità di azioni in suo possesso, che rispetto alle ricostruzioni degli ultimi giorni sono limitate, pari allo 0,006% del capitale di Tim.

“Sconcerto per ricostruzioni fuorvianti e mancanza di rispetto da parte del mercato e della società delle tlc”, si legge nella nota di Merlyn di Alessandro Barnaba, che ha proposto l’ex manager Stefano Siragusa come ad di Tim per portare avanti il piano alternativo che però non convince mercato e analisti. Nella nota viene anche sottolineato il fatto che sia il fondo che l’ad Siragusa siano azionisti, e in quanto tali debbano essere ascoltati come previsto dal codice di engagement della società.

La stessa Merlyn avrebbe chiesto un incontro a Vivendi, azionista di maggioranza di Tim che potrebbe apprezzare il suo piano alternativo, ossia quello di cedere gli asset consumer e le attività in Brasile per fare cassa, nonché sostituire l’ad Pietro Labriola. Non solo. Il fondo avrebbe scritto anche al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per avere la possibilità di spiegare il progetto TimValue.

Il 27 ottobre, giorno in cui è stato reso pubblico il piano alternativo, Merlyn possedeva un pacchetto di 200 mila azioni ordinarie oltre alle 700 mila di proprietà di Stefano Siragusa (lo 0,006% del totale). Quelle di Siragusa sono state “a lui assegnate dalla stessa Tim e detenute sul conto titoli aperto a nome di Siragusa e conservate in un conto titoli presso la stessa società”. Il totale è scarso: poco più di 900mila azioni che valgono circa 235mila euro. Ora il cda procederà in due fasi, la seconda prevista per domani, mentre oggi ci dovrebbe essere una seduta di “induction” ossia una relazione per spiegare nei dettagli l’offerta di Kkr che illustrerà anche le condizioni di utilizzo della rete da parte di Tim. Viste le premesse e l’impuntatura di Vivendi che minaccia azioni legali dato che non è soddisfatta dell’offerta di Kkr che va dai 21 ai 23 miliardi di euro, è molto probabile che la decisione di scorporo venga rimandata ancora. Ma per il cda in carica il tempo stringe dato che lo stesso scade ad aprile, quando sarà convocata l’assemblea per il rinnovo dei vertici.