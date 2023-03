Tim, Cdp pronta ad alzare l'offerta. Il titolo decolla in Borsa (+3,28%)

Sugli scudi il titolo dell’ex monopolista pubblico

Le azioni di Tim hanno avviato positivamente la seduta a Piazza Affari. In apertura il titolo guadagnava il 3,2%. Ad alimentare gli acquisti le indiscrezioni di un possibile rialzo dell’offerta da parte di Cassa Depositi e Prestiti. Il mercato spera che uno scenario simile possa far scattare una battaglia al rialzo con Kkr che non vuole rinunciare alla partita della rete unica.

Convitato di pietra resta il gruppo Vivendi. Attualmente le due offerte, quella del tandem Cdp-Macquarie e quella del fondo Kkr, sono molto vicine (corca 20 miliuardi). La cifra è però molto lontaa dalla valutazione del socio franese, primo azionista di Tim. Per Vivendi infatti la rete dell’ex monopolista di Stato vale 31 miliardi. Posizioni finora inconciliabili.