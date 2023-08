Tim, la cessione della rete porterà a nuovi esuberi, in soccorso il fondo di solidarietà per le Tlc

Sarà un caso ma, visto che la partita per la cessione della rete Telecom sta entrando nel vivo, è provvidenzialmente nato anche il nuovo Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Il via libera tramite un decreto firmato dalla ministra del Lavoro Marina Calderone e in accordo con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Pare dunque ovvio che, se il fondo Usa Kkr, il Mef, Cdp e F2i, porteranno a termine quanto promesso, ossia acquisire la rete di Telecom, Tim dovrà licenziare.

Ecco dunque il provvidenziale fondo che assicurerà ai lavoratori del settore (che già possono godere degli ammortizzatori sociali) una tutela in più nei casi sospensione dell’attività lavorativa. Non è una idea nuova in quanto era contenuta nel rinnovo del contratto nazionale delle telecomunicazioni nel 2020. Uno specifico accordo sempre tra le parti era poi intervenuto ad aprile 2022.

Certo è che la cessione della rete non sarà indolore per i 40mila lavoratori di Tim. Infatti 20 mila tra questi dovrebbero passare alla nuova società della rete. Peccato che l’altra società, quella dei servizi di telefonia fissa e mobile, non potrà certo dar lavoro ad altre 20 mila persone. Infatti, a parte il caso estremo di Iliad che a circa 500 dipendenti,gli altri gestori di tlc ossia WindTre e Vodafone hanno circa 6-7 mila dipendenti ciascuno. E il numero è in continua discesa per via delle numerose ristrutturazioni che tutte le società di tlc stanno mettendo in atto a causa delle forte concorrenza tariffaria che ha ridotto gli introiti delle aziende. Quanto al fondo esso servirà, nelle ristrutturazioni, anche a provvedere alla formazione e aggiornamento dei dipendenti. Le risorse saranno versate per due terzi dalle aziende e per un terzo dai lavoratori.

“Grazie a questo strumento, la filiera potrà avviare interventi per accompagnare il ricambio generazionale del settore e aggiornare le competenze del personale — aveva detto il presidente di Asstel Massimo Sarmi —. L’obiettivo è rispondere anche ai modelli di business che gli operatori stanno ampliando verso nuovi settori e servizi, per effetto degli abilitatori digitali quali i big data, il cloud, l’Iot, la cybersecurity, il 5G”. Il fondo dovrebbe essere operativo a partire dal prossimo mese di febbraio.

Quanto alla rete il Mef, Cdp e F2i rileverebbero una quota di minoranza ma avrebbero forti poteri di governance. Secondo indiscrezioni il Governo sarebbe intenzionato a rilevare una quota del 30-35% di NetCo facendo leva anche sul coinvolgimento di Cdp (ma senza diritti di governance per ragioni antitrust dato che possiede il 60% di Open Fiber) e di F2i. Il resto, ossia un 65%, sarebbe nelle mani di Kkr, che però, essendo un fondo, non è certo scontato che sia anche un azionista di lungo termine.

Sullo sfondo c’è sempre l’ipotesi di rete unica con Open Fiber di cui Cdp è azionista di maggioranza mentre il 40% è nelle mani del fondo australiano Macquirie. Da sottolineare che anche Open Fiber, pressata da continui investimenti per realizzare la rete nelle aree grigie e bianche, ossia quelle a semi o a fallimento di mercato, non naviga certamente in acque tranquille dal punto di vista finanziario. La rete unica sarebbe, Antitrust Ue permettendo, forse l’unica strada possibile per tirare fuori dai guai entrambe le società.