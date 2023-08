Tim corre in Borsa in attesa del Consiglio dei ministri

Ottimo avvio di settimana per Telecom Italia, che vanta un rialzo dell’1,75%, collocandosi fra i migliori del Listino. A sostenere le azioni della compagnia telefonica concorre l’attesa per il CdM di questa sera, che potrebbe finalmente varare il Dpcm che rende operativo l’accordo di inizio agosto con KKR. UN accordo che prevede la l’acquisto da parte di KKR di una partecipazione del 20% in Netco, la società della rete di TIM, ad un valore di circa 2,6 miliardi, stando alla valorizzazione dell’intera rete data dal fondo americano. Nella partita, però potrebbero entrare anche F2i e CDP, per formare una minoranza italiana di blocco.

La tendenza ad una settimana della compagnia telefonica è più fiacca rispetto all’andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Telecom restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l’andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 0,2812 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 0,2764. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 0,2736, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

(Teleborsa)