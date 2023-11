Tim, Moody's pone rating B1 sotto revisione per upgrade

(Teleborsa) – Moody’s ha posto sotto revisione per l’upgrade il rating B1 di Telecom Italia. La decisione fa seguito all’annuncio del 5 novembre secondo cui il CdA ha approvato a maggioranza l’offerta vincolante di KKR per gli asset di rete fissa della società (NetCo). L’offerta vincolante valorizza NetCo per un Enterprise Value di 18,8 miliardi di euro, ma tale cifra potrebbe essere incrementata fino a 22 miliardi di euro considerando possibili upside legati ad Earn-out legati al verificarsi di determinate condizioni.

La società ha affermato che la vendita consentirebbe una riduzione del debito netto di circa 14 miliardi di euro e che il rapporto debito netto/EBITDA (al netto dei contratti di locazione) sarà inferiore a 2 volte. La transazione dovrebbe concludersi entro l’estate del 2024, previa approvazione governativa e normativa.

Riduzione del debito di 14 miliardi

“Abbiamo posto i rating di Telecom Italia sotto revisione per l’upgrade perché, se la cessione di NetCo verrà completata come previsto, la prevista riduzione di 14 miliardi di euro del debito netto porterà ad un significativo miglioramento del profilo finanziario della società, che più che compenserà il deterioramento nel suo profilo di business”, afferma Ernesto Bisagno, Vice President – Senior Credit Officer di Moody’s e lead analyst per Telecom Italia.

“Se l’operazione si concludesse come previsto, potremmo fare un upgrade di uno o due notch“, aggiunge Bisagno.