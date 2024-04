Tim ottiene un finanziamento ponte da 1,5 miliardi di euro

Tim ha negoziato con successo e firmato un contratto di finanziamento ponte per un ammontare di 1,5 miliardi di euro, con una scadenza fino a 18 mesi. L’operazione è volta alla copertura delle necessità di rifinanziamento fino alla data di closing della cessione di NetCo, e presenta condizioni in linea con i benchmarks di mercato, si legge in una nota.

I bookrunnes del finanziamento sono BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Santander e Unicredit, con quest’ultima che agisce anche da Documentation Bank e Facility Agent. (Teleborsa)