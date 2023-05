Tim, Scannapieco (Cdp): “Non ritiriamo la nostra offerta. Anzi…”

Cassa Depositi e Prestiti non si ritira dalla gara per la Netco di Tim, “sta ancora rivedendo la sua offerta con Macquarie”. Lo dice l’amministratore delegato Dario Scannapieco in un’intervista a BloombergTV da New York dove si sta svolgendo un giro di incontri con gli investitori.

“Ora stiamo lavorando all’offerta. Abbiamo ricevuto la lettera di Telecom Italia che ci chiedeva chiarimenti sulla nostra offerta e insieme a Macquaire stiamo preparando una risposta a questa lettera” ha detto l’ad. “Stiamo spiegando alcuni elementi tecnici sulla nostra offerta e non posso dire che offriremo di più” ha aggiunto Scannapieco. “Chiaramente noi pensiamo che la nostra offerta come anche probabilmente quella di Kkr produrranno beneficio all’azienda”.

Scannapieco non ha escluso una collaborazione con Kkr. “Vediamo come vanno le cose. Non siamo chiusi a questa opzione. In passato abbiamo siglato un accordo con loro. Valutiamo la loro presenza in Fibercop, e quindi non escludiamo questa opzione ma al momento stiamo lavorando con Macquarie sull’offerta”.

Il titolo Tim si è mosso all’insegna della debolezza oggi in Borsa penalizzato dai nuovi rumors di mercato per cui un’offerta congiunta tra Cdp-Macquarie e KKr per la rete sarebbe sempre meno probabile. Il titolo ha perso il 2,24% chiudendo a 0,2623 euro.