Tim senza rete si mette a dieta, il Cda passa da 15 a 9 consiglieri

Sarà il presidente uscente Salvatore Rossi a guidare il coordinamento per la composizione della lista dei nomi per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Tim che sarà designato nell’assemblea di aprile. Questa la decisione del cda che si è svolto oggi e che ha partorito le linee guida per il rinnovo dello stesso. In vista del rinnovo, in ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, il Consiglio di Amministrazione ha innanzitutto formulato il proprio parere di orientamento sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio. Già si sapeva che il cda guidato dall’ad Pietro Labriola aveva in mente un ridimensionamento del numero di consiglieri da 15 a 9.

Contenimento dei costi di governance societaria

E infatti il comunicato di Tim recita che “il consiglio ritiene opportuna, anche alla luce degli esiti della Board Review, una riduzione del numero dei suoi componenti rispetto a quello attuale di quindici con la prassi in atto in varie società quotate di grandi dimensioni e con l’opportunità di un contenimento dei costi vivi della governance societaria. In particolare, in considerazione dell’evoluzione prospettica dell’attività della società e del suo perimetro di business conseguente all’esecuzione del Piano di Delayering, appare adeguata la nomina di un consiglio di nove componenti”. Una scelta opportuna visto che, se il piano di scorporo della rete, ampiamente avallato dal governo che avrà una partecipazione nella nuova società infrastrutturale del 20%, dovesse andare in porto Tim diventerebbe una società di servizi (fisso e mobile) con una controllata in Brasile.

La lista del cda contro quella di Vivendi

E dunque, continua il comunicato, “per dare continuità alle azioni in corso in un passaggio molto delicato e unico di cambiamento della realtà societaria, il cda ha deciso all’unanimità di avvalersi della facoltà di presentare una propria lista che ambisce a essere di maggioranza, come già avvenuto in occasione del precedente rinnovo”. E molto probabilmente questa lista andrà a scontrarsi con quella che altre che potrebbe proporre o, come più probabile, soltanto appoggiare, l’azionista di maggioranza Vivendi (23,7%). Il gruppo francese, fino ad ora, ha comunque fatto molto poco per evitare la vendita della rete dato che, visto l’alto debito di Tim, l’operazione appare ormai come una scelta obbligata.

Coordinamento al presidente Salvatore Rossi

La lista sarà preparata tramite un’apposita procedura (disponibile sul sito sito www.gruppotim.it) in linea con gli orientamenti espressi dall’Autorità di vigilanza e con le migliori prassi. “Il processo passerà per un’iniziale fase di sondaggio dell’azionariato e dei rappresentanti del mercato, avente esclusivamente a oggetto i profili quali-quantitativi di composizione del Consiglio, in coerenza con la engagement policy della società, per procedere, dapprima, alla definizione di tali profili e alla stesura di una prima e ampia lista di possibili candidati e, infine, di una short-list, con il supporto tecnico di un consulente di executive search. Il coordinamento delle attività è stato affidato al presidente Salvatore Rossi, in quanto figura indipendente e super partes e che peraltro ha già comunicato di non volersi ricandidare”.