Tim, Vivendi avvisa il cda: il futuro della rete deve essere approvato dall'assemblea

Vivendi: Sulla rete Tim deve ratificare l’assemblea

Vivendi, principale azionista di Tim, interviene a gamba tesa sulla partita per il futuro della rete che si stava iniziando a scaldare negli ultimi giorni. I francesi hanno infatti scritto al cda di Tim per ricordare il peso del proprio 23,75% sul destino della rete. Per Vivendi qualsiasi decisione verrà presa dal cda sulla vendita della rete dovrà essere poi ratificata dall’assemblea straordinaria dei soci.

Secondo quanto risulta a Verità&Affari, Vivendi non ritiene, in base ai dettagli emersi sulla stampa, le offerte soddisfacenti. Tanto che, all’interno della lettera, avrebbe invitato il cda a valutare anche soluzioni alternative alle due offerte. La speranza dei francesi, visti anche i buoni rapporti con il governo, sarebbe quella di giungere a una conclusione positiva in tempi brevi.

La lettera arriva il giorno prima della scadenza dei termini per modificare l’ordine del giorno dell’assemblea del 20. Perdono quindi peso le voci che volevano il primo azionista pronto a fare una mossa per sfiduciare l’attuale consiglio di amministrazione dove dopo dopo le dimissioni di Arnaud De Puyfontaine arrivate a metà gennaio non ha più rappresentanti.

Vivendi avrebbe inoltre fatto emergere un altro nodo: il destino di ServCo senza Netco. Qualsiasi offerta per la rete dovrà garantire che le attività che resteranno in capo a Tim siano sostenibili per poter essere accettata.

Le offerte migliorative

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile incremento dell’offerta di Cdp per Tim, tanto che il titolo in Borsa è risalito fino a 30 centesimi. La lettera di Vivendi potrebbe andare a spegnere questi entusiasmi perché andrebbe a ribadire la ferma posizione dei francesi, che valutano la rete oltre 30 miliardi di euro, mentre le prime proposte arrivate sarebbero intorno ai 18 miliardi di euro.

Il fondo statunitense Kkr e la cordata composta da Cdp e Macquarie si contendono la rete fissa di Telecom Italia e stanno studiando il dossier per valutare dei miglioramenti alle loro proposte iniziali. Il termine per le nuove proposte è stato fissato al 18 aprile.

Salvini con Cdp-Macquarie

Intanto del futuro della rete Tim ha accennato anche il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, seppur a titolo personale, in occasione di un question time alla Camera. Per Salvini la proposta del tandem Cdp-Macquarie sarebbe migliore perché “a contenuto prevalentemente industriale”.

“Il mio parere personale è che, siano aeroporti, strade, autostrade, ferrovie o telecomunicazioni, preferisco sempre e comunque un piano industriale a un mero piano finanziario che venga a incassare nel breve termine: qua abbiamo bisogno di un soggetto che nel medio lungo termine investa sulle infrastrutture e sulla rete di questo paese”, ha detto Salvini. “Trattandosi di una società quotata – ha precisato – il Governo sta seguendo con la massima attenzione gli sviluppi nel rispetto della piena autonomia di Tim” ma “permane l’interesse del Governo a mantenere il controllo strategico della rete possibilmente passando dal vetusto rame alla moderna fibra. La sfida del futuro – ha sottolineato Salvini – passa anche attraverso le nuove infrastrutture, anche quelle digitali e immateriali su cui stiamo lavorando a tutti i livelli e che con il nuovo codice dei contratti porterà innovazione nella gestione degli appalti e dei cantieri in tutta Italia”.