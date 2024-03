Tim, attesa per le liste del Cda. Le mosse di Merlyn e di Bluebell

Il titolo Telecom resta ancorato a 0,22 euro di valore in Borsa mentre si avvicina il termine per la presentazione delle liste per il rinnovo del consiglio di amministrazione previsto nel corso dell’assemblea della società il 23 aprile. Oltre a quella già presentata dal Cda uscente che sposa il piano elaborato dall’ad Pietro Labriola, secondo indiscrezioni entro il 29 marzo dovrebbero essere presentate liste da parte del fondo Merlyn (lista di maggioranza che proporrebbe Stefano Siragusa, già responsabile della rete Telecom, come ad), mentre il fondo Bluebell, proporrebbe una lista di minoranza che vedrebbe ad Labriola ma solo per definire il piano proposto e dunque a tempo. Mentre Asati (l’associazione dei piccoli azionisti di Tim) ritenta per l’ennesima volta l’elezione del suo presidente Lombardi con una lista di minoranza a supporto del piano Labriola.

Vivendi, ossia l’azionista di maggioranza con il 23,7%, che ha in essere una causa presso il tribunale di Milano sollevando eccezioni allo scorporo della rete non si è ancora fatto sentire forse attendendo il responso legale. La situazione non è certo semplice anche per l’evidente opposizioni dei sindacati che temono per i livelli occupazionali che un frazionamento di Telecom in più società (rete e servizi) è destinata a comportare. Intanto al ministero delle Imprese e del Made in Italy si è aperto il tavolo tra governo, la stessa Tim e i sindacati sugli eventuali esuberi dei call center in outsourcing dell’azienda.

All’incontro, presieduto dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso, dal ministro del Lavoro, Marina Calderone, erano presenti anche Eugenio Santagata, chief public affairs & security o di Tim, le Regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Lazio, Sardegna, Toscana e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. Per i sindacati il tema va affrontato con urgenza perchè le richieste avanzate riguardano 1.500 esuberi a partire da marzo, fino ad arrivare ad oltre 2mila entro fine anno. Il closing per la cessione della rete sarebbe fissata al 15 ottobre se tutte le autorizzazioni saranno date al fondo Usa Kkr che si appresta a rilevare l’infrastruttura per circa 19 miliardi destinati a crescere se si riuscirà a portare a termine la fusione con Open Fiber per la rete unica. Nel frattempo Tim ha pubblicato la relazione sulla remunerazione da cui emerge che la retribuzione 2023 di Labriola è stata di 3,1 milioni di euro a cui si aggiunge un rimborso fiscale di 1,6 milioni per i bonus azionari maturati in Brasile.