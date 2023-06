Tlc, consolidamento in Gran Bretagna: nel mobile si fondono Vodafone e Three

Vodafone e Three si fondano in Gran Bretagna

Consolidamento nelle tlc in Gran Bretagna tra Vodafone e Three Uk, controllata di Ck Hutchison, per la creazione del primo operatore mobile del paese con una quota di mercato del 37% meglio di Bt (31,6% del mercato) e Virgin Media (31,3%).

A poco meno di un anno dall’inizio delle trattative è arrivato l’annuncio. Vodafone come da previsioni, controllerà il 51% della nuova società, mentre il restante 49% sarà in mano ai cinesi di Ck Hutchison. Alla guida della nuova società con 27 milioni di clienti ci sarà Ahmed Essam, attuale capo di Vodafone Uk, mentre Darren Purkis, cfo di Three Uk, ricoprirà lo stesso ruolo nella nuova società.

Undici miliardi d’investimenti

Prima dell’accordo, Vodafone e Three Uk erano i due operatori più piccoli in Gran Bretagna. Il closing arriverà entro la fine del 2024 dato che è previsto un lungo vaglio dell’operazione da parte dell’Antitrust, fino a 18 mesi. Nel 2016 infatti l’autorità britannica aveva bocciato la fusione tra Three e O2.

Vodafone e la controllata di Ck Hutchison si faranno carico rispettivamente di 4,3 miliardi e 1,7 miliardi di sterline di debito e i 6 miliardi complessivi verranno rifinanziati. Inoltre la nuova entità investirà 11 miliardi di sterline nel prossimo decennio per la creazione di una rete 5G autonoma.

Lo scenario in Italia

«Per Vodafone, l’accordo è un punto di svolta per il nostro mercato domestico- ha detto l’ad di Vodafone Margherita Della Valle-Si tratta – ha aggiunto – di una testimonianza di fiducia verso la Gran Bretagna e le sue ambizioni di essere il centro del futuro della tecnologia».

Dopo la conclusione della partita in Gran Bretagna, anche in Italia potrebbe diventare terreno di consolidamento nel settore delle tlc. Iliad aveva fatto una offerta per le attività di Vodafone e da più parti è riconosciuto che 4 operatori infrastrutturati nel nostro paese sono troppi.