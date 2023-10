Vodafone vende le attività in Spagna, troppa concorrenza

Vodafone cede la sua controllata spagnola al fondo Zegona Communications per un controvalore di 5 miliardi di euro, di cui almeno 4,1 miliardi in contanti e fino a 0,9 miliardi in azioni privilegiate rimborsabili entro sei anni dal closing. L’accordo prevede anche che Vodafone fornisca una serie di servizi a Vodafone Spagna per un controvalore annuo di 110 milioni di euro. Il closing è atteso nella prima metà del 2024.

“La vendita di Vodafone Spagna è un passaggio chiave per dare una giusta dimensione al nostro portafoglio per la crescita e ci permetterà di focalizzare le nostre risorse in mercati con strutture sostenibili e sufficiente dimensione locale”, ha detto Margherita Della Valle, ad di Vodafone– il mercato spagnolo è diventato sfidante, con ritorni strutturalmente bassi. La mia priorità è creare valore attraverso la crescita e migliorare i ritorni”.

La transazione avviene comunque a multipli più bassi rispetto all’offerta di Iliad, non accettata, per le attività di Vodafone in Italia. L’uscita completa dalla Spagna da parte di Vodafone non era attesa, le ultime indiscrezioni parlavano infatti di una possibile joint venture paritetica con Zegona. La mossa avrebbe aggiunto complessità al gruppo che ha già una joint venture nei Paesi Bassi con Liberty Global ed è in procinto di integrare le proprie attività nel Regno Unito con 3UK.

Obiettivo: semplificare

La vendita delle attività iberiche, secondo gli analisti, consentirà a Vodafone di semplificare e ottimizzare il portafoglio di asset e di concentrare le risorse in paesi con strutture di mercato sostenibili. Mentre quello spagnolo (10% del fatturato del gruppo) negli ultimi anni si era rivelato particolarmente difficile per l’accesa concorrenza sulle tariffe come del resto in Italia. L’offerta di Zegona arriva inoltre mentre in Spagna si attende la conclusione del merger tra Orange e il quarto operatore iberico Masmovil, importante test per il consolidamento anche in altri mercati europei.

Negli ultimi giorni, Orange e MasMovil hanno individuato nella rumena Digi l’operatore designato per acquisire asset ridondanti per soddisfare le richieste dell’antitrust Ue che aveva espresso timori dato che il passaggio da quattro a tre operatori mobili in Spagna avrebbe potuto danneggiare i consumatori. In Italia, in caso di successo della fusione Orange-Masmovil, Vodafone potrebbe riconsiderare una combinazione con Iliad, dopo aver rifiutato l’offerta da 11,25 miliardi di euro avanzata a febbraio 2022.

Un eventuale consolidamento nel mercato italiano del mobile favorirebbe Tim

Gli analisti tengono a sottolineare che l’eventuale consolidamento nel mercato italiano potrebbe rappresentare un importante cambiamento nella valutazione della società di servizi di Tim che dovrebbe risultare dallo scorporo della rete, operazione che verrà valutata dal Cda il prossimo 3 novembre.