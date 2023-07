Basso (WindTre): "Limiti elettromagnetici un vincolo per l'Italia"

“L’attuale normativa italiana sui limiti elettromagnetici non ha alcun fondamento scientifico. Ci vuole coraggio, il coraggio di rispettare i cittadini informandoli correttamente su questa materia, attraverso una campagna di educazione condotta da enti indipendenti ed autorevoli. Lo ha affermato Roberto Basso, direttore relazioni esterne e sostenibilità di WindTre, intervenuto al convegno “Missione Italia 5.0 Il Ruolo delle Telecomunicazioni per accelerare la transizione digitale e favorire la crescita” organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com) nell’ambito del progetto Futur#Lab.

“Da una ricerca condotta quest’anno dalle principali associazioni dei consumatori è emerso che la maggioranza degli italiani è favorevole alla diffusione del 5G ma anche che i cittadini chiedono di essere informati da enti autorevoli per evitare la diffusione di false informazioni su questo argomento e sui presunti rischi per la salute. Il governo sta finalmente per mettere mano a questo assurdo vincolo alla competitività italiana e siamo fiduciosi che riesca anche a trovare il modo di supportare le amministrazioni locali. Crediamo non siano necessarie nuove regole di semplificazione per favorire la transizione digitale, quanto di assicurare l’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale di quelle che ci sono”. (Teleborsa)