Ita, salari più elevati per i lavoratori della compagnia aerea

Stipendi più alti in vista per i dipendenti di Ita Airways

La notizia potrebbe essere formalizzata oggi dal ministero delle Infrastrutture. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, gli incrementi salariali scatteranno con la diaria giornaliera per i voli a lungo e medio raggio.

Nel primo caso l’aumento in busta paga sarà da 51 euro, nel secondo da 46. Solo successivamente sarà definito il meccanismo degli scatti di anzianità. Obiettivo riallineare gli stipendi dei dipendenti Ita a quelli, più elevati, dei colleghi delle altre compagnie aeree. Non è chiara però quale sia la posizione di Lufthansa sul tema dal momento che la compagnia tedesca, in corsa per rilevare il 40% di Ita, non si è mai formalmente espressa sul tema aumenti.

Il piano Lazzerini prevede di passare alle assunzioni

Il progetto di sviluppo studiato dall’amministratore delegato Fabio Lazzerini stabilisce poi di procedere all’inserimento di nuovo personale. Almeno questi sono gli accordi siglati con Fit-Cisl alla Cgil e Ftna. Anche in questo caso non senza polemiche dal momento che i sindacati autonomi, Usb e Cub, chiedono che Ita peschi fra gli ex dipendenti Alitalia che sono in cassa integrazione.

Tuttavia l’aspetto stipendi è centrale anche per questa partita. Dopo la sforbiciata (circa 40%) ai salari nel passaggio da Alitalia a Ita, la retribuzione lorda di un pilota è scesa a 6.500 euro contro i 15mila di Easyjet e gli 8.700 euro di Wizz Air. Difficile quindi reperire personale in un mercato in cui gli stipendi sono decisamente più alti rispetto a quelli proposti da Ita. Né é possibile immaginare che la compagnia usi due pesi e due misure a seconda della data di assunzione.

Sempre, secondo quanto ricostruito dal quotidiano romano, la situazione è analoga anche per gli assistenti di volo. “Prendendo come riferimento chi lavora 15 giorni al mese e 60 ore si oscilla, per quanto riguarda i capo cabina, dai 3.055 euro di easyJet ai 1.907 euro di Ita e tra gli assistenti di volo dai 2.500 di EasyJet ai 1.798 euro di Ita” spiega il giornale.

Gli aumenti quindi sono nella dinamica di mercato. Così come le rivendicazioni dei lavoratori che potrebbero rivedere la decisione di scioperare nel caso in cui ricevessero rassicurazioni dal ministero sugli incrementi salariali. Intanto il governo va avanti nella trattativa con Lufthansa confidando di chiudere a breve la partita per dare nuova liquidità alla compagnia aerea.